Gegen 16.50 Uhr kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1. Hinter dem Parkplatz Exterheide in Fahrtrichtung Dortmund kam ein 50-jähriger Fahrer eines silbernen 3er BMW von der Fahrbahn ab. Dabei durchschlug er die Leitplanke, fuhr 100 Meter über eine Wiese und schleuderte gegen mehrere Bäume. Als das Fahrzeug im Geäst zum stehen kam, wurde der Insasse aus dem Auto geschleudert, so Einsatzleiter Thorsten Budzinski von der Lengericher Feuerwehr.

Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr unterstützte mit 18 Kräften den Rettungsdienst. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Osnabrück gebracht, in der er am frühen Freitagmorgen starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.