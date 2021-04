Ungebetene Gäste sind in Gronau in einen Gastronomiebetrieb eingedrungen: Um in die Räume am Theodor-Heuss-Platz zu gelangen, brachen die Täter eine Seitentür auf. Spuren lassen darauf schließen, dass sich die Eindringlinge im Inneren einen oder mehrere Drinks aus einer Whiskyflasche genehmigten. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02562 9260.