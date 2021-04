Besondere Farbspiele am Schöppinger Berg

Leer/Schöppingen -

Sie gelten als Mythos in den Jägerforen, die schwarzen Rehe. Schon Hermann Löns der berühmte Heidedichter und Schriftsteller, schrieb 1906: „Die Ausbreitung der schwarzen Rehe von Haste und von der Lucie aus kann man ziemlich genau verfolgen.“ Damals noch überwiegend auf der Ebene zwischen Hannover und Oldenburg bis nach Ostfriesland verbreitet, trifft man diese Farbvariante auch westlich der Weser bis weit über Münster hinaus an. So jetzt auch am Schöppinger Berg oberhalb der Leerbachquelle.