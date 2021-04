Verfolgung statt Routinekontrolle hieß es am Dienstag um 20.20 Uhr für Polizeibeamte, denen ein blauer VW Golf mit mindestens drei Insassen auf der Freckenhorster Straße aufgefallen war. Der Aufforderung der Polizisten anzuhalten, kam der Fahrer auf dem Parkplatz am Wilhelmsplatz nach. Als das Auto stand, öffnete sich plötzlich eine Hintertür, ein Mann sprang heraus, rannte über die Promenade Richtung B 64 und entzog sich so der Kontrolle.

Einer der Polizisten verfolgte den Unbekannten zu Fuß, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Auf der der Flucht warf der Mann einen Beutel mit verschiedenen Drogen zur Seite, den die Polizisten sicherten. Zwischenzeitlich wendete der Fahrer des Golfs sein Auto und fuhr stadtauswärts. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Der Fahrer des Autos wird wie folgt beschrieben: dunkelblonde, kurze, stoppelige Haare, er trug ein dunkles Oberteil und hat ein rundliches Gesicht.

Der Unbekannte, der zu Fuß flüchtete, wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, trug ein schwarzes Base-Cap, eine schwarze Jacke und eine lilafarbene Jogginghose. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den unbekannten Männern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0 25 81 / 94 10 00 oder unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.