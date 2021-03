Auf der digitalen Wanderkarte des Landes NRW sollte man zunächst auf das gewünschte Wandergebiet heranzoomen. Ab der Größe 1:50.000 werden Wanderwege und -parkplätze in der digitalen Karte sichtbar. Sie lassen sich in der Rubrik „Freizeitnutzung“ an- und ausschalten. Über den Menüpunkt „Waldfunktion > Erholungsfunktion“ kann man sich stark frequentierte Gebiete auf der Karte anzeigen lassen, um diesen am Osterwochenende aus dem Weg zu gehen.