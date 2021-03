Inspiration zum Ferienstart

Das beste Mittel gegen die Corona-Erschöpfung? Aktiv werden. Auch wenn der Lockdown einschränkt: Bis Sonntag sind Zoos und Kulturorte auf jeden Fall geöffnet. Nur in Kommunen mit einer Wocheninzidenz über 100 müssen derartige Einrichtungen ab Montag dann wieder schließen. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, Freizeit in den Osterferien zu gestalten. Drinnen und draußen, besonders auch für Familien und oft online.

Kreatives online

Digitaler Kreativmarkt des Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus : Auf der Seite des Bürgerhauses bieten knapp 50 Kreative und Kunsthandwerker an, was sie so gern live zeigen und zum Sehen, Fühlen, Ausprobieren anbieten würden.

Frühlingsmarkt der Kolvenburg : 20 Kreative versammeln sich auf einer Online-Plattform statt im historischen Gemäuer, zu entdecken sind Kunst und Handwerk vom Korbflechten über Seifesieden bis zum Nähen und Sticken.

Handlettering, Kochkurs oder Rückbildung: Die Weiterbildungshäuser der Region trotzen der Krise mit einer inzwischen riesigen Vielfalt an Kursen, die ablenken, entspannen oder neues Wissen schaffen. Volkshochschulen, Stadtteilhäuser, Familienbildungsstätten und viele weitere Anbieter bilden ein starkes Netzwerk, das mit seinen Angeboten mehr als einer Alternative zu Medienkonsum oder Langeweile ist. Einkaufslisten, Materialpakete und Unterlagen kommen vorab per Mail oder Post. Los kann es gehen.

https://www.vhs-nrw.de/services/vhs-in-nrw/

https://www.bistum-muenster.de/bildungseinrichtungen/

http://www.fbw-wl.de/Einrichtungen.html

https://www.muenster.de/private_weiterbildung.html

Tierisches live

Wildpark Frankenhof Reken : Terminbuchung und Registrierung kurz vor Betreten des Parks, Ticketkauf nur vor Ort, keine zeitliche Begrenzung des Besuchs, geöffnet täglich 9 bis 18 Uhr.

Zoo Münster : Zutritt nur nach Buchung eines Zeitslots und mit Online-Tickets, auch für Dauerkartenbesitzer, Laufräder nicht gestattet, Tierhäuser geschlossen, geöffnet täglich 9 bis 18 Uhr, ab April bis 19 Uhr.

Natur-Zoo Rheine : Zutritt nur nach Buchung und Registrierung am Besuchstag (auch für Jahreskarteninhaber, Kapazitäten werden angezeigt), geöffnet montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags, sonntags, feiertags 8.30 bis 18 Uhr.

Zoo Osnabrück : Zutritt nur nach Anmeldung für ein Einlass-Zeitfenster, Ticket-Kauf online und vor Ort möglich, keine zeitliche Begrenzung des Besuchs, geöffnet täglich 9 bis 18.30 Uhr, ab Montag (29. März) „Frühlingsleuchten“: Abendspaziergang mit Illuminationen, dann geöffnet bis 21.30 Uhr, kurzfristige Änderungen möglich.

Tierpark Hamm : Zutritt nur mit Online-Ticket, keine zeitliche Begrenzung des Besuchs, geöffnet täglich 9 bis 17 Uhr.

Kultur online

Villa Ten Hompel : geöffnet jeweils von 14 bis 17 Uhr, telefonische Anmeldung unter 0251/492-7101, kostenlose öffentliche Online-Führung durch die Dauerausstellung „Geschichte – Gewalt – Gewissen“ am 28. März (Sonntag) von 15 bis 16 Uhr via Zoom, ohne Anmeldung, Zugangsdaten auf der Seite der Villa ten Hompel.

Picasso-Museum : geöffnet mit online gebuchten Zeitfenstertickets, Ausstellung „Picasso/Miró – Eine Künstlerfreundschaft“ verlängert bis 25. April, einstündige Live-Rundgänge über Zoom jeweils samstags und sonntags um 16 Uhr (5 Euro), digitales Osterferienprogramm für Kinder ab vier Jahren mit verschiedenen Themen (4 Euro), Workshops für Erwachsene im April, buchbar über die Museumswebsite.

Theater Münster : Spielbetrieb ruht, Online-Streams über die Homepage abrufbar, beispielsweise Wunschkonzert des Sinfonieorchesters Münster (4. April, 18 Uhr), dauerhaft online 1. Kinderkonzert des Sinfonieorchesters mit Moderator Malte Arkona.

Kunstmuseum Ahlen : Zutritt nur mit Online-Buchung eines Zeitfensters am Wunschtermin, 90 Minuten Aufenthalt möglich, digitale Inspiration für Kinder in Online-Videos.

Museen Rheine : obligatorische Terminbuchung vorab telefonisch unter 05971/920610.

Stadtbücherei Münster : kostenloses Online-Escape-Game durch die Bücherei mit vielen Rätseln, geeignet besonders für Familien mit Kindern ab acht Jahren.

Burg Vischering : Live-Basteln online am 27. März ab 15 Uhr, Teilnahme über Instagram oder Zoom, Anmeldung per Mail an klara.aldenborg@kreis-coesfeld.de , kostenlos.

Mitverantwortung zeigen Wo Kulturorte und Zoos öffnen und Bewegungsparks nutzbar sind, bitten wir Sie, alle Corona-Spielregeln vor Ort einzuhalten und das dortige Hygienekonzept - auch draußen - mitzutragen. Nur so bleiben Angebote möglich. Informieren Sie sich bitte vorab auf den Internetseiten der Veranstalter über die Details der Konzepte. ...

LWL-Museum für Kunst und Kulturgeschichte Münster : geöffnet von dienstags bis sonntags (10-18 Uhr), Osterferienangebot für Acht- bis Zwölfjährige mit 90-minütigen Vormittags-Zoom-Workshops zu wechselnden Themen mit Materialpaket (7 Euro) sowie weitere Online-Angebote, Online-Führungen für Erwachsene über Zoom und Instagram mit wechselnden Themen u.a. mit Oster-Schwerpunkt (2 Euro), buchbar über den Ticketshop.

LWL-Museum für Naturkunde und Planetarium : geöffnet von dienstags bis sonntags (9-18 Uhr), nur mit Anmeldung und Zeitfenster-Ticket, Planetarium wegen Umbaus geschlossen, digitales Angebot mit Blogs, Quizzes, Malvorlagen und Bastelanleitungen sowie Videos.

LWL-Römermuseum Haltern: aktuell geschlossen, digitales Osterferienprogramm für Kinder ab sechs bzw. ab zehn Jahren (4 Euro), Informationen telefonisch unter 02364/93760 oder per Mail an besucherservice-roemermuseum@lwl.org

Autokino Steinfurt , aktuell einziges Autokino im Münsterland, bis 2. Mai verschiedene Veranstaltungen und Filme insbesondere für Familien, Gewerbegebiet Sonnenschein.

Aktiv draußen

Sportangebote bleiben stark eingeschränkt, da hilft nur, den Bewegungsdrang allein oder zu zweit zu folgen – zum Beispiel im Bewegungspark Steinfurt in direkter Nähe zu Skatebahn und Bagno, im Bewegungspark Münster Hiltrup, oder Sportpark Sentruper Höhe in Münster . Dort können aus den Sportboxen per App Sportgeräte ausgeliehen werden.

Auch Spaziergänge in der vertrauten Umgebung lassen sich insbesondere für Kinder variieren – und plötzlich ist das nahe Wäldchen oder die Bauerschaft um die Ecke wieder interessant: Zum Beispiel mit einem Suchauftrag („Bringt etwas Grünes, Blaues, Gelbes, Rotes mit!“), einem Spiel to go (an jedem zehnten Baum wird eine Runde „Uno“ gespielt) oder einer Schnitzeljagd, bei der ein Teil der Familie die Spur legt, die der andere Teil verfolgt. Individuellen Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Seen als Spaziergänger-Magnete: Sonntags nachmittags in Münster und bei Sonnenschein schieben sich Tausende um den Aasee. Abstand geht anders. Dabei hat das Münsterland so viele Seen zu bieten, die Alternativen sein könnten. Den Driland-See in Gronau umgibt ein schöner Rundweg, der Bagno-See in Steinfurt liegt eingebettet in einen riesigen Landschaftspark, am Torfmoorsee in Hörstel locken Rundwanderweg, Wald- und geologischer Lehrpfad.

Gravenhorster Saisonale : Seit einigen Tagen zu sehen ist temporäre Kunst in den Gartenanlagen um das Kunstkloster Gravenhorst u.a. von Wilm Weppelmann, Christoph Wenzel und Reinhard Krehl, kostenlos zugänglich.

Aktiv per App

Münsterland-Account bei Outdoor-App „Komoot“ : Inspiration für Wanderrouten, Rad- und Tagestouren, beschrieben und empfohlen von Münsterland Tourismus mit Routenbeschreibung und GPS-Führung.

Münsterland jetzt auch bei „Dein NRW“ als Progressive Web App mit touristischen Zielen und aktuellen Informationen zu Sehenswürdigkeiten in der Region.

„Wanderwege im Münsterland“ : App des Westfälischen Heimatbundes mit Wandertouren über die 25 Hauptwanderwege des WHB in 87 Variationen, die mit einem weißen X gekennzeichnet sind.