Ein junger Sendener hat die seltene Lizenz zum Beringen erworben

Die Frau, mit der Jannis Leistikow durch das Venner Moor spaziert, ist gerade mal in der Lage, verschiedene Vogelstimmen voneinander zu unterscheiden und tippt auf zwei, vielleicht auch vier verschiedene Arten, die hoch oben in der Birke – oder ist es in der Eiche dahinter? – um ein Weibchen werben. Der 21-Jährige hebt das Fernglas, dessen Gurt er eben um seinen Hals gelegt hat, und lässt es gleich wieder sinken. Er braucht es nicht, um den Buchfink zu erkennen, der auf den obersten Ästen der Buche eine Art Frühlingsarie angestimmt hat. „Sehen Sie die beiden Schwanzmeisen dahinter?“, fragt er. Schwanzmeisen? „Ja genau, die können Sie an den langen Schwanzfedern erkennen“, sagt der Student und erklärt sicherheitshalber die Gesangart: „Die klingt wie ein knirschendes Piepen.“ Erfahrene Ornithologen dürften ihre Freude an dem 21-Jährigen aus Senden haben. Seine Kenntnisse sind – um es spröde zu formulieren – ausgesprochen belastbar.

Leistikow verbringt einige Tage bei seiner Familie in Senden, ehe er wieder nach Oldenburg fährt, um sein Studium der Umweltwissenschaften fortzusetzen. In diesen Tagen wird er mit Sicherheit auch mit seinem Vater durch das Venner Moor wandern. Vieles von dem, was er weiß, hat er von seinem Vater gelernt. Und er wird das Netz im Garten aufspannen, über das sich die Nachbarn der Familie schon lange nicht mehr wundern. Dieses Netz mit den unterschiedlich großen Maschen, das mit seinen drei Metern Höhe und sechs Metern Länge einen guten Teil des Rasens einnimmt. In seinen Maschen haben sich bereits alle bekannten Singvogelarten Westfalens verfangen. Leistikow nimmt sie vorsichtig aus dem Netz, beringt und vermisst sie. „Dazu kommen eine Alters- und Geschlechtseinschätzung.“ Gerade letztere verlangt Expertenwissen und ist manchmal fast unmöglich. Rotkehlchen beispielsweise unterscheiden sich äußerlich nicht voneinander. Da machen es die Amseln den Ornithologen deutlich leichter. Sie zu unterscheiden, gelingt selbst Laien. Die Männchen machen mit ihren schwarzen Federn und dem charakteristisch gelben Schnabel deutlich mehr her als die Weibchen im tristen Braun. Die wiederum genießen einen höheren Schutz, wenn sie sich im Nest um den Nachwuchs kümmern. Welchem Greifvogel fällt schon ein Vogel auf, dessen Farbe sich kaum von der Umgebung unterscheidet?

Beringen? Eine Forschungsmaßnahme

Zurück zum Beringen, das einigen Laien merkwürdig erscheint. Weshalb versetzen Ornithologen Vögel mit Netzen und anderen Fangvorrichtungen in Aufregung? Deren kurze Antwort: zum Schutz der Arten. „Die Beringung liefert uns wertvolle Informationen“, erklärt Leistikow. Welche Flugstrecken legen die unterschiedlichen Arten zurück? In welchen Regionen brauchen sie für ihre Pausen geschützte Reservate? Wie stabil ist der Bestand der Population? Und gleichfalls wichtig: Verändert der Klimawandel ihr Zugverhalten?

Der 21-Jährige hat sich nach der Schule ein Jahr lang nahezu ausschließlich mit diesen Fragen befasst. Über den Bundesfreiwilligendienst erhielt er eine Stelle in der Helgoländer Vogelwarte und machte dort viele Tage lang kaum etwas anderes, als Vögel zu beringen. Der angenehme Nebeneffekt: Die Freiwilligen dürfen an der Schulung teilnehmen, für die sich andere Hobby-Ornithologen oft jahrelang vergeblich bewerben. Denn die Zugangsvoraussetzungen für die Lizenz zum Beringen sind streng – verständlicherweise, wie Leistikow meint. „Man muss wissen, wie man einen Vogel anfasst, ohne ihn zu verletzen.“ Das setzt Erfahrung und anhaltendes Training voraus. Zudem müssen die Bewerber den Beweis erbringen, dass sie an einem Projekt arbeiten, das dem Vogelschutz und der Forschung dient. Auch das ist für viele Hobby-Ornithologen eine schwer überwindbare Hürde.

Vögel ziehen kaum mehr in den Süden

Dem Beringen verdankt die Wissenschaft viele wertvolle Informationen beispielsweise über Zugrouten, die sich seit einigen Jahren ändern und verkürzen. „Einige Arten, die sonst nach Afrika gezogen sind, bleiben im Mittelmeerraum“, erklärt Leistikow. Andere Gebiete in Afrika bieten Vögeln wegen anhaltender Dürren kaum mehr Lebensräume. Und viele Rotkehlchen, die noch vor Jahren in ihre wärmeren Winterquartiere geflogen sind, verbringen mittlerweile das ganze Jahr am selben Standort.

Vor 200 Jahren hätten damalige Forscher all das nicht für möglich gehalten. Sie waren damals der Ansicht, dass sich die Vögel im Winter in Sumpfgebiete zurückziehen. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts verblüfften Wissenschaftler die Fachwelt mit ihren ersten Theorien über den Zug der Vögel und legten Beweise vor, die kaum anzuzweifeln waren. „In Deutschland sind Weißstörche erlegt worden, die afrikanische Wurfspeere im Körper hatten“, erzählt der Student. Die Speere hatten die Vögel nicht ­lebensgefährlich verletzt, so dass sie ihren Flug fortsetzen konnten und in Europa für Aufsehen sorgten. Die Vögel ziehen – eine mittlere Sensation!

Jannis Leistikow fasziniert der Fortschritt der Forschung. Und es ist ein gutes Gefühl, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten.