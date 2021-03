Von Angehörigen polizeilich vermisst gemeldet wurde am Sonntag (21. März) der 38-jährige Markus Robbe aus Stadtlohn. Seit Donnerstag, den 18. März, hat er sein gewohntes Lebensumfeld verlassen. Eine Selbstgefährdung wird derzeit nicht ausgeschlossen. Ermittlungen ergaben, dass er am Freitag, dem 19. März in Nordhorn bei einer Autovermietung einen grauen Audi A4 mit den amtlichen Kennzeichen M-WL6318 angemietet hat.

Mit gemietetem Auto verschwunden

Mit diesem könnte der Stadtlohner im norddeutschen Raum, vermutlich im Bereich Emden, Aurich, Leer oder Bunde unterwegs sein. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden erbeten an die Kriminalinspektion 1 der Kreispolizeibehörde Borken (NRW) unter Tel. (02861) 9000 oder über den Notruf der Polizei "110".

Die Polizei sucht den Vermissten mit folgendem Foto: