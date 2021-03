Wegen Sanierungsarbeiten auf der B 54 sperrt die Autobahn Westfalen ab Dienstag (23. März) in der Anschlussstelle Gronau-Och­trup sowohl in Fahrtrichtung Oberhausen als auch in Fahrtrichtung Meppen die Ausfahrten der A 31 Richtung Gronau/Enschede. Bis Donnerstag (25. März) gilt eine Umleitung (Roter Punkt) Richtung Ochtrup, über die L 573 und die Gronauer Straße, teilt die Niederlassung mit.