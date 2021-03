"Tumultartige" Vorfälle auf Kreuzung in Rheine - sechs Festnahmen

Rheine -

Zunächst ging die Polizei nach einer Alarmierung am Samstagabend in Rheine von einem "klassischen" Unfall aus, zu dem sie gerufen wurde. Am Einsatzort wurden mehrere Fahrzeuge vorgefunden - es stellte sich jedoch heraus, dass vermutlich eine Auseinandersetzung der Grund für eine größere Menschenansammlung war. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen.