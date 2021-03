Acht junge Songwriter und Songwriterinnen hatten es nach 16 Folgen der Kika-Sendung „Dein Song“ ins Finale geschafft, das am Freitagabend live aus Leipzig übertragen wurde. Die Bocholterin Sarah Hübers setzte sich mit ihrer Eigenkomposition „Leise Worte werden laut“ in der Publikumnsgunst durch und darf sich jetzt „Songwriterin des Jahres“ 2021 nennen. Die 15-Jährige bringt neben der Siegestrophäe auch eine Talentförderung in Höhe von 5000 Euro mit nach Bocholt.

Bei der Entwicklung des Lieds hatte ihr im Laufe der Sendung unter anderem Johannes Strate, Frontmann der Band „Revolverheld“, geholfen. „Es ist doch toll, wenn junge Menschen früh anfangen, sich auszudrücken und Lieder zu schreiben“, blickt er auf die Zusammenarbeit mit der 15-Jährigen in einem Hamburger Tonstudio zurück.

Anders als bei anderen Talent-Sendungen wird bei „Dein Song“ nicht der Auftritt vor der Kamera bewertet, sondern die Song-Komposition. Mit dem rockigen „Leise Worte werden laut“ will Sarah Hübers andere ermutigen ihre eigene Meinung zu sagen, und sich nicht anzupassen.