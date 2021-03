Zeugen sucht die Polizei in Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Lüdinghauser Straße in Ascheberg in der Nähe des dortigen Compass-Marktes ereignete.

Zwei Ascheberger, beide 21 Jahre alt, liefen gemeinsam über die Straße Hoveloh in Richtung Lüdinghauser Straße, als sie bemerkten, dass sich zwei Männer hinter ihnen befanden. Kurze Zeit später rannten die Unbekannten auf die Heranwachsenden zu und brachten sie zu Boden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Es sei zu einem Gerangel gekommen und es seien weitere unbekannte Angreifer dazugekommen. Nachdem die Unbekannten von den Aschebergern abgelassen hatten, flüchteten diese nach Hause und verständigten die Polizei.

Rettungswagen im Einsatz

Dort stellten sie fest, dass einer von ihnen durch zwei Messerstiche verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Zu den Unbekannten kann lediglich gesagt werden, dass es sich um sechs bis acht männliche Personen gehandelt hat. Diese waren dunkel gekleidet und trugen vermutlich Masken. Ihr Alter wird auf 17 bis 21 Jahre geschätzt.

Polizei sucht nach Vorfall in Ascheberg Zeugen

Ein Geschädigter gibt an, dass auf dem Heimweg zwei Autos im Bereich Lüdinghauser Straße an ihnen vorbei gefahren wären. Diese Autofahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden ( 0 25 91/ 79 30).