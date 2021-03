„Sehr erschreckende Bilder“ auf dem Rechner eines 37-Jährigen

Wie die insgesamt 166 Fotos, die sechs- bis zehnjährige Mädchen teilweise bei sexuellen Handlungen oder aber in eindeutigen Posen zeigen, auf seinen Laptop gekommen sind, konnte ein 37-jähriger Telgter am Dienstag vor dem Warendorfer Amtsgericht nicht beantworten.

Er versicherte dem Gericht, die Bilder nicht aktiv heruntergeladen zu haben. Stattdessen hielt er es für möglich, dass die Bilder möglicherweise auf seinen Rechner gekommen seien, als er zahlreiche Filme kopiert habe, die er von einem Arbeitskollegen erhalten habe. In seiner Aussage bekannte der 37-Jährige, dass er einige – „vielleicht 30“ – der Bilder gesehen und dann unverzüglich gelöscht habe. Zusammen mit seinem Anwalt räumte der Angeklagte ebenfalls ein, dass sich die in der Anklageschrift erwähnten Dateien am 8. Juni 2019 auf seinem Laptop befunden hatten.

Neben den 166 Fotos von sechs- bis zehnjährigen Mädchen waren auf dem Gerät auch 14 Videos mit kinderpornografischem Inhalt sowie 18 Bilder von 14- bis 16-jährigen unbekleideten Mädchen gefunden worden.

Im Mittelpunkt der Hauptverhandlung am Dienstag stand die Aussage eines Gutachters. Der 39-Jährige berichtete von seiner Untersuchung der 500 Gigabyte großen Festplatte aus dem Laptop des Angeklagten, auf der rund 180 Gigabyte Daten gespeichert worden seien. Neben den Dateien mit kinderpornografischem Inhalt erwähnte der Sachverständige in seinem Gutachten auch rund 2000 Bilddateien, deren Name mit „Screenshot“ beginne und die mit großer Wahrscheinlichkeit auf einem Mobilgerät erstellt worden seien – darunter welche mit kinderpornografischem Inhalt als auch unverfängliche Bilder. Zusammenfassend halte er es für wahrscheinlich, dass die fraglichen Dateien am 25. November 2017 von einer Seagate-Festplatte auf den Laptop überspielt worden seien, sagte der Gutachter. Für manipulierte Datei-Zeitstempel habe er keine Indizien gefunden. Ebenso habe er keine gelöschten Dateien mit kinderpornografischem Inhalt aufgespürt.

Das hatte auch der ermittelnde Polizeibeamte in seinem Bericht festgehalten. Zudem war im Polizeibericht vermerkt, dass sich Bilder mit kinderpornografischem Inhalt auch in einem Ordner befunden hätten, in dem ebenfalls private Fotos des Angeklagten gespeichert gewesen seien.

Für den Besitz der „sehr erschreckenden Bilder“ beantragte die Staatsanwältin eine Bewährungsstrafe von acht Monaten, der Verteidiger hielt sechs Monate für ausreichend. Dem schloss sich die Richterin an. Neben der Bewährungsstrafe von sechs Monaten erhielt der Angeklagte die Auflagen, an einem Antiaggressionstraining ebenso teilzunehmen wie an ambulanten Therapiegesprächen zur Feststellung einer eventuellen pädophilen Neigung. Auch erhält der Angeklagte seinen Laptop nicht zurück. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.