Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Aldruper Damm/Wüstenei/Am Feldweg ist am Montag eine 27-jährige Frau schwer verletzt worden. Drei Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren wurden vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, konnten nach Angaben der Polizei jedoch bereits wieder entlassen werden, sie blieben unverletzt.

Zu dem Unglück kam es nach ersten Erkenntnissen, als die 27-Jährige gegen 8.05 Uhr mit ihrem Smart die Kreuzung Wüstenei/Am Feldweg überqueren wollte, um weiter auf dem Aldruper Damm in nördliche Richtung zu fahren. Dabei missachtete die Lengericherin offenbar die Vorfahrt eines 41-jährigen Autofahrers, der mit seinem BMW die Straße Wüstenei in Richtung Am Feldweg befuhr. Der Mann, in dessen Wagen auch die Kinder gesessen hatten, blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 11 800 Euro.