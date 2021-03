Spahn besuchte nach eigenen Aussagen erstmals eines der bundesweit rund 400 Zentren (davon 53 in NRW) „im laufenden Betrieb“. An seiner Seite zunächst die ehrenamtliche Caritas-Helferin Eva Krasenbrink. Und zuvor hielt er noch ein kurzes Pläuschchen mit Heeks Ehrenbürgermeisterin Anni Rosery, die am Sonntagmorgen ihren Impftermin hatte.

„Hier ist alles sehr gut organisiert, ist mein Eindruck Die Abläufe sind optimiert, das Zentrum zentral gelegen, die Impfbereitschaft mit rund 90 Prozent sehr hoch.“ Für Spahn gab‘s nichts zu meckern beim Heimspiel im Kreis Borken. Er sei in diesem Lockdown zum ersten Mal aus Berlin ins Westmünsterland gekommen. Erst am Samstag war der Abstecher zum Impfzentrum kurzfristig angesetzt worden.

Kritische Fragen meisterte Spahn, wie aus zig TV-Auftritten bekannt, souverän an seinem Jahrestag: „Ich bin genau heute drei Jahre Bundesgesundheitsminister“, erklärte der 40-jährige gebürtige Ottensteiner – und streifte in Kürze diverse Themen.

Osterurlaub: Trotz der jetzt in Kraft getretenen Lockerungen sei es schwer, „vier bis acht Wochen im Voraus zu prognostizieren“, was komme. Doch alle müssten weiter vorsichtig bleiben: „Das Virus macht keinen Urlaub.“

Trotz der jetzt in Kraft getretenen Lockerungen sei es schwer, „vier bis acht Wochen im Voraus zu prognostizieren", was komme. Doch alle müssten weiter vorsichtig bleiben: „Das Virus macht keinen Urlaub."

Das sei für Mitte April geplant. In einigen Praxen in Deutschland werde bereits dort geimpft. „Entscheidend dafür ist, dass zu wenig Impfdosen geliefert worden sind." Das ändere sich im nächsten Quartal. 50.000 bis 70.000 Arztpraxen könnten bundesweit eine Millionen Impfungen vornehmen bei einer angenommenen Lieferung von je 20 Dosen. Rechnerisch seien gar „zehn bis 15 Millionen Impfungen pro Woche" möglich.

„Die ist innovativ. Hier wird gut und zügig verimpft. Dennoch wird es im ersten Quartal noch knapp bleiben. Ich bin mir aber sicher, dass wir bis zum dritten Quartal allen Menschen in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben können."

Dr. Volker Schrage aus Legden, Vizepräsident der für das Impfzentrum zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion: „Ab dem 19. April sollen alle Hausärzte mit Impfstoff beliefert werden.“ Die Bestellung erfolge über Apotheken. Schrage half schon am Wochenende beim kommunalen Impfen, zum Beispiel von Lehrern und Erziehern – und beklagt den Wust an Bürokratie: „Acht Seiten Dokumentation pro Impfling. Der Papierkram frisst richtig Zeit.“