Fahrer spurlos verschwunden

Ersten Ermittlungen nach soll der Audi Combi nach einer Linkskurve auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen, durch einen Graben gefahren sein und sich möglicherweise überschlagen haben. Schließlich kam er auf einem Feld zum Stillstand. Die Feuerwehr rief einen Großeinsatz aus und organisierte Lichtmasten. „Die Ersthelfer haben keine verunglückte Person festgestellt“, sagte Wehrleiter Andreas Leusing. „Vermutlich stand sie unter Schock und ist über die Felder gelaufen. Wir mussten alles in Erwägung ziehen.“

Auto gefunden, Fahrer nicht 1/10 Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Martin Fahlbusch

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Am späten Samstagabend ist es in der Oster zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der verunfallten Person - ergebnislos. Foto: Fritzemeier

Also suchten die rund 30 Einsatzkräfte in einer Personenkette mit Taschenlampen und drei Wärmebildkameras das nähere Umfeld nach der verunfallten Person ab, die noch in der Nähe vermutet wurde. Die Feuerwehr Emsdetten rückte zur Unterstützung mit einer Drohne an, um ein größeres Gebiet schneller abzusuchen. Auch dieses technische Hilfsmittel verfügt über eine Wärmebildkamera.

Auf dem Bildschirm erschienen immer wieder helle Punkte und die Feuerwehrleute wurden zu den betreffenden Stellen gelotst. „Es hat sich aber immer nur um Tiere gehandelt“, sagte Leusing. Er hatte zeitnah eine Mantrailer-Hundestaffel der Polizei angefordert, die aus Mühlheim an der Ruhr zu dem Einsatz gefahren kam. Als der Spürhund übernahm, beendete die Feuerwehr gegen 0.20 Uhr ihren Einsatz.

Der Spürhund suchte bis zwei Uhr erfolglos nach der verunfallten Person. Die Polizei schloss damit aus, dass jemand in den Feldern oder im Graben liegt. Um den Fahrer zu identifizieren, werden die Beamten den Halter ausfindig machen.