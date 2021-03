Vom Spaziergang, für den sie am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ihre Wohnung am Rohrkamp verließ, kehrte sie nicht zurück. Ihre Familie schaltete die Polizei ein. Deren Suche nach der vermissten 80-Jährigen verläuft bisher erfolglos. Bis in die Nacht hinein kreiste ein Helikopter über Senden, der auch am Vormittag wieder eingesetzt wurde. Außerdem griff die Polizei, die zahlreichen Fahrzeuge und Beamte nach Senden schickte, auf Mantrailer-Hunde zurück, schildert Sascha Kappel, Sprecher der Kreispolizeibehörde gegenüber der WN-Lokalredaktion.

Barbara W. ist rund 1,65 Meter groß, schlank, und hat rotbraunes Haar. Sie trug einen grün-beigen Wintermantel mit Kapuze, einen roten Schal und eine anthrazitfarbene Hose. Sie führte zudem einen rosafarbenen Regenschirm (Stockschirm) mit sich, lauten die Angaben der Polizei. Sie bittet um nähere Hinweise unter 110 oder 0 25 41/140.