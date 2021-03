Sarah Bosse: „Mich kriegt man hier nicht weg“

Ein Tag im März. Einer von dieser Sorte, die keinen Kalendereintrag verdienen. Über dem Himmel ziehen schmutzig-graue Wolken, aus denen sich immer mal wieder träge ein kalter Nieselregen löst. Ein Tag wie geschaffen für eine heiße Tasse Tee und ein Buch, am besten zu lesen auf der Couch mit dem verschlafenen Kater auf Kraulweite. Sarah Bosse sitzt an ihrem Lieblingsort in ihrer Lieblingsstadt.

In dem mehr als 100 Jahre alten Jugendstilhaus, das sie seiner Epoche wegen Villa Wilhelmina getauft hat, und in Billerbeck, der Stadt, aus der „mich so schnell niemand wieder fortbekommen kann“. Normalerweise läge ein geschäftiger Tag vor ihr mit einer Lesung in einer Grundschulklasse, mit Schreiben und eventuell mit einer Gästeführung durch die Stadt, deren Gemenge sie so mag. „Es ist eine wohltuende Mischung aus Offenheit und Idyll“, mit der ihre Familie tief verschmolzen ist. Die Familie ihrer Mutter hat die Zeitung gegründet. Sie selbst ist als Rheinländerin in Kindertagen ins Münsterland gezogen und weiß seitdem, was Heimat bedeutet – zunächst unbewusst und heute mit einem immer wieder wohlig wärmenden Effekt. Wie ein dampfender Tee an einem bis in die Poren dringenden nasskalten Tag.

Studium der Germanistik und Skandinavistik

Kinder, vor allen Dingen Mädchen, kennen die 54-Jährige. Sarah Bosse? Das ist doch die Autorin mit den Pferdebüchern! Wenn die Billerbeckerin Schulklassen besucht, aus ihren Büchern vorliest und mit Kindern über das spricht, was aus einem „Ich lese jetzt mal ein Buch“ Kopfkino und Abenteuer macht, erzählt sie ihnen manchmal, dass es ein Zufall war, der sie in der Pferdegeschichten-Nische bekannt gemacht hat. Ein Buch als Überraschungserfolg, dann das nächste, und schließlich kettet sich eine Bücherreihe an die nächste. „Dabei reagiere ich allergisch auf Pferde“, erzählt die Autorin und lacht. Sie mag sie, doch sie verursachen Niesattacken. Sehr angenehm, dass Recherchen möglich sind, ohne dem Allergieauslöser allzu nahe zu kommen. Wann machen Mädchen ihr „Kleines Hufeisen“? Wie werden Turniere organisiert? „Die Recherche ist das Wichtigste, um ein Buch zu schreiben.“

Bücher schreiben? Für Sarah Bosse war das als Jugendliche ein abwegiger Gedanke. Wie oft hat sie einen Satz wie diesen gehört: „Du bist die Tochter von Jo Pestum? Dann kannst du doch bestimmt auch gut schreiben!“ 350 Bücher hat ihr Vater geschrieben. Kinder- und Jugendbücher, Erwachsenenliteratur, Lyrik – bekannt geworden ist er aber vor allen Dingen als Autor, der Kinder faszinieren konnte. Im vergangenen Jahr ist Jo Pestum gestorben. Seine Kinder regeln seitdem seinen Nachlass.

Realistische Geschichten aus dem Alltag

Sarah Bosse hat ihre Lieblingsstadt einmal für eine längere Zeit verlassen, um Germanistik und Skandinavistik zu studieren. Das Studium der Sprachen aus dem Norden Europas erwies sich als gute Wahl. „Ich habe schnell begonnen, Bücher zu übersetzen“, sagt Sarah Bosse. Für die junge Mutter eine willkommene Einkommensquelle und ein Türöffner in das Berufsfeld, das sie sich damals am besten vorstellen konnte. „Ich wollte ins Lektoratswesen“, erzählt die 54-Jährige. Das gelang auch – allerdings ganz anders als geplant. „Eine Lektorin fragte mich, ob ich nicht selbst schreiben wolle. Ich könne das doch so gut.“ Also dann doch der Beruf, den sie sich vorher nicht hatte vorstellen wollen.

Sarah Bosse hat ihre Teetasse zurück auf den Esstisch gestellt und ist vom Wohn- ins Arbeitszimmer gegangen, in dessen Regalen die Bücher stehen, die sie geschrieben und übersetzt hat. 130 davon tragen ihren Namen – einige von ihnen allerdings nur indirekt. Sarah Bosse ist eine der am besten beschäftigten Ghostwriterinnen der „Fünf Freunde“-Reihe von Enid Blyton, die – es überrascht sie immer wieder – nach wie vor erfolgreich ist. In der Welt der 1968 verstorbenen Enid Blyton chattete kein Kind mit dem Smartphone und verbrachte Stunden vor dem Computer. „Wieso mögt ihr diese Bücher?“, hat Sarah Bosse Kinder schon oft während ihrer Lesungen gefragt. „Weil sie voller toller Abenteuer stecken“, antworten viele von ihnen.

Erfahrungen aus dem Tierschutz

Die Billerbeckerin ist keine Enid Blyton und will es auch nicht sein. „Ich schreibe realistische Geschichten, die aus dem Alltag kommen“, sagt sie. In manche fließen ihre Erfahrungen aus dem Tierschutz ein, andere lesen sich so, als spiegelten sie das Leben auf einem Reitplatz in Billerbeck wider. Dass Pferde nur Mädchen faszinieren, hält sie für einen Irrtum. „Die meisten Bücher blenden die Jungen vollkommen aus. Dabei gibt es genug Jungen, die reiten.“ Die entscheidenden Unterschiede dürften diese sein: Jungen sind als Pferdebuchleser eher nicht an „Beste-Freundinnen-Geschichten“ interessiert. Und auch die Farbwahl dürfte bei ihnen ganz anders ausfallen . . .

Überhaupt, die Farben. Sie spielen als Kaufanreiz eine Rolle, die viele Autoren und Autorinnen ernüchtert. Sarah Bosse hat vor einigen Jahren eine neue Reihe unter dem Titel „Mein Inselpony Luna“ auf den Markt gebracht. Die Bücher hatten gutes Potenzial und wurden dennoch zu Ladenhütern. „Die ersten drei Bücher sind nicht in Rosa, sondern in Blau erschienen.“ Da half es auch nicht mehr, dass der Verlag für den vierten Band ein rosarotes Cover wählte. Dreimal Blau hatte die Reihe bereits ins Abseits manövriert.

Ortswechsel: Die Autorin zeigt die Orte in Billerbeck, die ihr besonders gut gefallen. Die von Ackerbürgerhäusern gerahmte Johanniskirche beispielsweise, die in ihrer zurückhaltenden Architektur so gut in die Kleinstadt passt. So wie sie auch. Vor zwei Jahren entschied die Stadt, ihre mit Theater thematisierender Kunst ausgestattete Theatermeile vom Rathaus bis zur Freilichtbühne mit Audio-Beiträgen zu modernisieren. Wen sie darum bat? Naheliegenderweise Sarah Bosse, „ihre“ Autorin aus dem Städtchen.