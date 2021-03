Dieser Hanf kommt nicht in die Tüte

Nach Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat sich die Fläche, auf der Hanf angebaut wird, bundesweit innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppelt. 2017 waren es demnach 2148 Hektar – 2020 bereit 5362. Im Verhältnis zu anderen Feldfrüchten ist das freilich wenig. Aber derzeit im Trend.

CO2-negativer Rohstoff

Das hat viele Gründe, erklärt der Coesfelder Journalist Dr. Franz-Peter Schollen, der sich im neuen Verein Nutzhanf-Netzwerk engagiert. Dazu gehört, dass sich die Bestandteile der Hanfpflanzen zu so unterschiedlichen Produkten wie Textilien, Kosmetika, Baustoffen und Lebensmitteln verarbeiten ließen. Zudem gelte Hanf als „CO2-negativer Rohstoff“: Die Pflanzen binden Kohlendioxid, das so der Umwelt entzogen wird. „Das ist ein Teil der Faszination dieser Pflanze“, schwärmt Schollen.

Doch der Markt ist noch klein, die Strukturen gerade mal im Aufbau. Um eine gesunde Entwicklung der Hanf-Szene will sich das Nutzhanf-Netzwerk kümmern, sobald es die Corona-Lage zulässt, dass sich die Aktiven zur Vereinsgründung treffen dürfen.

Familie Steinhorst in Glandorf muss nicht mehr überzeugt werden. Eigentlich züchtet sie Ferkel, 400 Muttersauen sind das Herz des Hofes. Die Gülle wird auf rund 70 Hektar Land ausgebracht, wo Getreide als Futter wächst und Mais für umliegende Biogasanlagen. In den Monaten ohne Mais und Getreide baut der Bauer etwas an, was „Zwischenfrucht“ genannt wird: Pflanzen, die den Boden auflockern, belüften, düngen. Das hilft dem Boden, doch am Ende werden Senf und so oft einfach untergepflügt.

Experiment in Glandorf

Seit drei Jahren experimentiert der Hof Steinhorst mit Winterhanf als Zwischenfrucht. „Man muss ja auch mal etwas Neues probieren“, sagt Junior Justin Steinhorst, der den Hof im Sommer übernimmt. Also wurde zuletzt im Juli auf zwölf Hektar Fläche Winterhanf gesät und Anfang März geerntet.

Steinhorst sieht viele Vorteile. So hinterlässt der Hanf den Acker nach dem Mähen sauber – das spart Arbeit. Zudem verlassen mit den Hanfballen Nährstoffe den Betrieb. Das ist interessant für Landwirte, weil sie neben vielem anderen Schreibkram auch in einer „Stoffstrombilanz“ dokumentieren müssen, dass genau so viele Nährstoffe den Hof verlassen wie etwa per Futterkauf gekommen sind. Diese Bilanz muss ausgeglichen sein – und dabei hilft der Hanfverkauf, während untergepflügte Senfpflanzen auf dem Betrieb bleiben.

Weiter Weg zur Rentabilität

Bis sich das alles finanziell rentiert, ist es aber noch ein langer Weg – und das nicht nur, weil der Weg zum Abnehmer in Mölln 505 Kilometer lang ist. Noch gelingt nicht die Qualität, die bis zu 300 Euro pro Tonne bringen würde – zuletzt waren es 100 Euro. „Und wir tüfteln noch an der Erntetechnik.“

Ziel des Nutzhanf-Netzwerks wird es nun sein, dabei zu helfen, dass ein solider Markt mit einem gesunden Verhältnis zwischen Erzeugern und Abnehmern entsteht. Nichts können die Landwirte weniger gebrauchen als eine Art zweites Milchpreis-Desaster. Und rauchen kann man den Nutzhanf halt nicht, wovon sich – kein Scherz! – die Behörde namens „Bundesopiumstelle“ (Slogan: „Versorgung sichern. Missbrauch verhindern.“) von Amts wegen vergewissert.