Es war eine 180-Grad-Wende, die Angela Merkel 2011 hinlegte: Gerade noch verlängerte Laufzeiten für die deutschen Kernkraftwerke, nun die Rückkehr zum schnellen Ausstieg. Die Bilder aus Fukushima hatten die Kanzlerin be­eindruckt, die Physikerin nachdenklich gemacht. GAU heißt zwar „größter anzunehmender Unfall“, aber die meisten Bundesbürger dürften nicht angenommen haben, ein GAU könne sich in einem Hochtechnologieland ereignen. Ja, in den maroden Meilern der Sowjetunion – aber im perfekten Japan?

Klimawandel mit Kernkraft?

Zehn Jahre nach dem Fukushima-Schock – ge­rade ist die Milliarden­entschädigung für die durch den Ausstieg weg­gefallenen Gewinne der Stromkonzerne gerichtlich festgeschrieben worden – werden Stimmen laut, die Atomkraft doch nicht abzuschreiben. Lässt sich die Klimakatastrophe ohne Kernkraft in den Griff bekommen? Ist eine Wende zur Wasserstoff-Industrie und zu elektrischer Mobilität bezahlbar, wenn wir zeitgleich auf Kernspaltung und Kohle verzichten? Müssten wir nicht, wie Sachsens Ministerpräsident Kretschmer verlangt, „technologieoffen“ bleiben? Und wie sinnvoll ist der Ausstieg, wenn gleich jenseits der Grenze in Belgien bröselnde Meiler weiterlaufen?Die Fragen sind berechtigt, aber die Renaissance der Atomkraft wird es in Deutschland nicht geben.

Denn dagegen stehen andere Fragen: So ist nach Jahr­zehnten der ­Suche völlig unklar, wo und wie der Atommüll ­sicher gelagert werden soll– für eine Million Jahre. Zum Vergleich: Stonehenge entstand vor 4000 Jahren; was wissen wir über die Erbauer?

Sicherheit versus Spaltung

Zugegeben: Mit Tsunamis ist in Deutschland kaum zu rechnen. Aber zeigt nicht die Katastrophe im technikverliebten Japan grausam die Grenzen allen menschlichen Planens auf? Der Mensch hat doch schon Probleme, sich rechtzeitig auf erwartbare Gefahren vorzubereiten (Stichwort: Pandemie). ­Zudem: Der Strommarkt wird endlich wirklich ein Markt. Aber wie vereinbar ist eine potenziell ver­heerende Technik mit ei­nem liberalisierten Markt, wenn Sicherheit kostet?

Die Grundfrage ist aber: Wie sinnvoll ist es, im Angesicht einer Klimakatas­trophe, die unsere Gesellschaft massiv fordert, alte Gräben aufzureißen? Über Jahrzehnte hat der ideologisierte Kampf ums Atom das Land gespalten. Da erscheint es wahrschein­licher und sinnvoller, dass deutsche Ingenieure und Politiker ihre Kraft in den Ausbau anderer, weniger gefährlicher Formen der Energieerzeugung stecken.