Kreis verbietet Werbeschilder

Lienen -

Welcher Wanderer sehnt sich zwischendurch nicht nach einer kleinen Pause in gemütlichem Ambiente? Im Holperstübchen von Gaby Beck am Campingplatz in Holperdorp kann man solche Pausen einlegen. Wer es allerdings nicht kennt, der findet das Holperstübchen nicht so ohne Weiteres. Zumindest jetzt nicht mehr, da Gabi Beck alle ihre vier Werbeschilder, kleine wie große, an der Kreisstraße entfernen musste.