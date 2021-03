Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein 29-Jähriger aus Ahlen am Nachmittag mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 18 unterwegs und stieß an einer Brücke über die Ems mit der Fußgängerin zusammen. Die Frau war dabei, die Straße zu überqueren. Die Kreisstraße wurde für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-741313/2