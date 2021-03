Über seinen Anwalt ließ er eine Entschuldigung ausrichten. Ansonsten blieb der 25-jährige Ahlener am Donnerstag zum Prozessauftakt am Landgericht Dortmund still. Er soll am 5. Dezember 2019 in Hamm einen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffen und vorsätzlichem Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis begangen haben.

Polizisten als Zeugen geladen

Zum ersten Prozesstag waren beteiligte Polizisten als Zeugen geladen. Außerdem präsentierte das Gericht eine tatrelevante Videoaufnahme. Am Nachmittag des Tattages soll der Angeklagte mit einem Pkw die Heessener Straße in Hamm befahren haben, ohne sich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu befinden. Daneben soll er ein Mobiltelefon am Steuer verwendet haben, woraufhin ein Motorradpolizist aufmerksam geworden sein soll.

Vollbremsung war wohl lebensrettend

Anhaltezeichen ignorierte der Ahlener jedoch. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er davon und soll dabei immer wieder für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährliche Überholvorgänge vorgenommen haben. Dabei soll der Angeklagte billigend in Kauf genommen haben, dass der Motorradpolizist durch ei­nen Sturz tödliche Verletzungen erleiden könnte. Es soll dem Polizisten aber gelungen sein, diesen Sturz aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen durch eine umgehend eingeleitete Vollbremsung abzuwenden. Der Prozess wird fortgesetzt.