Der Zoll kontrolliert regelmäßig Kraftfahrzeuge, die aus den Niederlanden nach Deutschland kommen. Bei einer dieser Kontrollen fiel den Zöllnerinnen und Zöllnern des Hauptzollamtes Münster in der vergangenen Woche ein Minivan mit Gütersloher Kennzeichen auf, aus dem ein starker Marihuana-Geruch kam. Sie durchsuchten daraufhin das Fahrzeug und fanden 15 Kartons, die jeweils gut 100 Cannabis-Stecklinge enthielten. Aus THC-haltigem Cannabis können die Rauschgifte Marihuana und Haschisch erzeugt werden.

Produktion von 45 Kilo Marihuana verhindert

Die Zollbeamtinnen und -beamten zogen die Stecklinge aus dem Verkehr und ließen sie vernichten. Aus den erwachsenen Pflanzen hätten ungefähr 45 Kilogramm Marihuana gewonnen werden können.

Die Cannabis-Pflanzen selbst enthielten zwar noch keine psychogenen Substanzen, dennoch ist ihr Besitz nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten. Der Fahrer des Wagens gab an, vom Inhalt der Kartons nichts gewusst zu haben und nur als Kurier tätig geworden zu sein. Trotzdem muss sich der 24-Jährige aus dem Kreis Paderborn jetzt in einem Strafverfahren verantworten, teilte das Hauptzollamt Münster am Mittwoch mit.