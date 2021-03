Bauarbeiter bei Sturz schwer verletzt

Gegen 8.30 Uhr war der Notruf in der Leitstelle eingegangen. Der Hubwagen, der zu einer Baustelle an der Ampelkreuzung B 58/L 585 gehörte, war in Fahrtrichtung Sendenhorst abgestellt. Ein 42-jähriger Billerbecker saß in dessen Korb, als ein 65-jähriger Lkw-Fahrer aus Richtung Hamm kommend beim Wiederanfahren mit dem anderen Wagen zusammenstieß. Der Arm des Hubsteigers wurde abgerissen, der Korb hing nur noch an einem dünnen Sicherungsseil. Der Billerbecker stürzte aus mehreren Metern Höhe auf die Straße.

Die alarmierte Polizei sperrte den Kreuzungsbereich an der Dreingau-Halle komplett ab. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten zunächst vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Der angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die Drensteinfurter Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und knapp 20 Kräften im Einsatz. Sie sicherte den baumelnden Korb, damit dieser nicht auf die Straße fallen konnte.

Schwerer Unfall auf der B 58 1/15 Ein schwerer Unfall auf der Umgehungsstraße hat am Dienstagmorgen für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Ein Mann wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der B?58. Foto: Max Lametz/Nicole Evering

Da seit Montag auch die Unterführung an der Schützenstraße und somit die Ortsdurchfahrt gesperrt ist, bildeten sich rund um Drensteinfurt erhebliche Staus. Die Umgehungsstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Später wurde der aus Richtung Hamm kommende Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt und der aus der Gegenrichtung an der Q1-Tankstelle abgeleitet. Die weiteren Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen dauerten bis zum Nachmittag. Mittlerweile ist die Kreuzung wieder freigegeben. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.