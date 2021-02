Die Vermüllung habe in den vergangenen Jahren so stark zugenommen, dass eine Öffnung nicht mehr vertretbar sei, so die stellvertretende Geschäftsführerin Elke Happe. Die Plattform sei regelmäßig mit Fäkalien, Kondomen und Klopapier verschmutzt. Hinzu kämen Vandalismusschäden. „Das ist nicht nur eine Momentaufnahme“, sagt Happe. Zuletzt hatten sich die Klagen über den Zustand gehäuft.

Maßnahmen haben nur kurzfristig geholfen

Die Biologische Station, die für den Betrieb zuständig ist, hatte wiederholt versucht, das Problem in den Griff zu kriegen. So wurde das Areal stärker freigeschnitten, damit die Fläche leichter einzusehen ist. Außerdem entfernte die Biologische Station einen Teil der oberen Verkleidung zur Bundesstraße hin, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. „Das hat aber nur kurzfristig geholfen“, sagt Elke Happe. Sogar als der Zugang mit Brettern versperrt war, fanden Unbeirrbare einen Weg in den Turm. Jetzt hat die Biologische Station die Treppe abgebaut.

„Am Ende trifft’s diejenigen, die nur Naturbeobachtungen machen möchten“, sagt Dr. Dietmar Ikemeyer, Geschäftsführer der Biologischen Station.

Flamingo-Route wird derzeit überarbeitet

Der Aussichtsturm ist vor rund 13 Jahren im Zuge der grenzüberschreitenden Flamingo-Route aufgestellt worden. Anfangs wurde die Plattform von Ausflüglern, Ornithologen und Radfahrer genutzt. Derzeit wird die Flamingo-Route überarbeitet. Der Holzturm wird dann aus der Karte gestrichen.

Da seit ein paar Jahren Schwalben den Turm zum Nisten nutzen, will die Biologische Station „Gebäudebrütern den Platz nicht mehr wegnehmen“, so Elke Happe. Vielmehr wollen die Naturschützer weitere Nisthilfen aufhängen.