Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag auf der Warendorfer Straße am Bahnübergang Delsener Heide/Bester Feld/Raestrup. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Kleinwagen von Telgte kommend in Richtung B 64. In Höhe des Bahnübergangs soll nach Zeugenaussagen, so die Polizei vor Ort, ein männlicher Jogger, ohne auf den Verkehr zu achten, die Straße überquert haben. Dabei wurde der Jogger von dem Wagen erfasst. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber herbeigerufen werden musste und den Verletzten zur Uni-Klinik nach Münster flog. Die Warendorfer Straße war von der Einfahrt Kraege bis zur Auffahrt B 64 für mindestens zwei Stunden gesperrt. Die Polizei erhielt Unterstützung von Rettungssanitätern und der Freiwilligen Feuerwehr Telgte.