Erst haben sie einfach die Spuren der rechten Hetze schnell beseitigt. Aber nachdem zum dritten Mal in Folge die Banner der „Seebrücke Oelde“ beschmiert wurden, reicht es den Ehrenamtlichen, die sich für sichere Fluchtwege und eine menschenwürdige Aufnahme von geflüchteten Menschen einsetzen. Die Gruppe positioniert sich klar gegen jegliche Form des Rassismus.

„Wir wollen einfach deutlich machen, dass es auch in Oelde Rassismus gibt“, unterstreicht Hannah Kröger, die eine der Aktiven der lokalen Seebrücke-Gruppe ist.

Die Beschmutzung des Banners in dieser Form lasse jedenfalls auf einen rechten Hintergrund des Täters schließen, meint sie. „Deshalb haben wir auch Anzeige bei der Polizei erstattet, die wiederum den Staatsschutz eingeschaltet hat“, berichtet Kröger.

Als „Volksverräter“ wird die Seebrücke Oelde auf dem Banner beschimpft. Eine Formulierung, die im Nationalsozialismus ganz typisch war. „Rassismus und Hetze finden vor unseren Haustüren statt. Darauf wollen wir aufmerksam machen – und das wollen wir natürlich auch verhindern“, macht die Seebrücke Oelde deutlich. Während in der Vergangenheit die Banner schnellstmöglich abgehangen wurden, um Betroffene rassistischer Hetze nicht zu verletzen, habe man nun entschieden, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. „Rassismus sollte nicht länger verschwiegen und vertuscht werden. Uns ist bewusst, dass so eine Straftat auch dazu genutzt wird, um Vereine wie uns zu demoralisieren“, heißt es weiter in der Stellungnahme der Oelder Gruppe. Die Seebrücke sei entschlossener denn je und lasse sich von diesen Einschüchterungsversuchen nicht abhalten. „Wir wollen, dass unsere Stadt ein sicherer Hafen für geflüchtete Menschen ist“, unterstreicht Kröger. Deswegen könne es nur heißen: gemeinsam gegen Rassismus in Oelde und überall.