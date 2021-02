Wenn die Postfrau trotzdem klingelt

Seit gut zwei Jahren ist Malisheva im DHL-Dress unterwegs. In Greven hat sie einen eigenen Stammbezirk und liebt den Job: „Ab dem Zeitpunkt, wenn du vom Hof fährst, bist du dein eigener Herr.“ Dazu die frische Luft und die zumeist netten Begegnungen mit den Empfängern, die sich freuen, wenn die Bestellung ankommt: „Ich find’s toll!“

Die Corona-Schutzmaßnahmen haben zunächst einmal für mehr Arbeit gesorgt. DHL-Sprecher Rainer Ernzer hat dazu vielsagende Zahlen im Kopf: Der Paketdienst mit den gelben Auto transportierte mal 3,2 Millionen Pakete pro Tag – kurz vor Ostern 2020 stieg die Zahl durch den Lockdown binnen kürzester Zeit auf neun Millionen pro Tag – „ohne, dass wir uns drauf einstellen konnten.“ Ähnliche Werte gibt’s sonst nur vor Weihnachten. Dann sind sie erwartbar und DHL heuert 10 000 zusätzliche Fahrer an. Durch den Corona-Lockdown musste das von jetzt auf gleich gestemmt werden.

Mehr Arbeit durch Corona-Schutzmaßnamen

Aber Mandy Malisheva lässt sich die gute Laune ganz offenbar nicht verderben. An einem typischen Tag beginnt sie um 8.15 Uhr am Paketzentrum in Greven-Reckenfeld damit, ihren Wagen zu beladen. „Dabei sortiere ich die Pakete schon nach Straßen“, erklärt sie. Um die 200 Lieferungen sind es pro Tag. „Ich fahre immer die selbe Tour.“ Am späten Nachmittag ist sie durch, aber dann gilt unter den gelbfarbenen Kollegen: Wer früh fertig ist, hilft den anderen.

„ Ich lerne plötzlich Leute in meinem Bezirk kennen, die ich noch nie gesehen habe. Ich lerne plötzlich Leute in meinem Bezirk kennen, die ich noch nie gesehen habe. “ Mandy Malisheva

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen verändert – auch das der Paketzusteller. Homeoffice ist für sie natürlich keine Option, Kontakte vermeiden geht auch kaum: Tag für Tag fahren Mandy Malisheva und ihre Kollegen los. In der Regel klingeln sie an, stellen die Lieferungen vor die Tür und gehen wieder auf Abstand. Quittieren muss auch kein Empfänger mehr. „Das spart Zeit“, erklärt Mandy Malisheva den ersten Vorteil. Ein weiterer: Durch Kurzarbeit und neuerdings weit verbreitete Homeoffice-Arbeiter trifft sie viel häufiger jemanden an. „Ich lerne plötzlich Leute in meinem Bezirk kennen, die ich noch nie gesehen habe.“

Pakete bis zu 31,5 Kilogramm schwer

Und die Menschen seien generell freundlicher geworden. Dankbar vielleicht, dass die Zusteller der Virengefahr trotzen und die Sachen bringen, die im Laden derzeit schwer zu kriegen sind. Paketboten bringen ja meistens Dinge, auf die die Empfänger sich freuen, und nicht etwa Rechnungen wie der Briefträger.

Aber es gibt noch einen zweiten Unterschied zur Zeit vor Corona: „Die Pakete sind viel schwerer geworden!“ Denn inzwischen bestellen die Kunden auch Hanteln, Fliesen, Möbel und säckeweise Katzenstreu im Internet – und Pakete dürfen bei DHL bis zu 31,5 Kilogramm wiegen . . .