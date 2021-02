Schwerer Unfall auf der L 588

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am Mittwochmorgen um 7.15 Uhr auf der Landesstraße 588 in der Vadruper Bauerschaft Wiewelhook ereignet.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 588 1/28 Unfall L 588 Ecke Fuestruper Straße Foto: Stefan Flockert

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein silberner VW Passat aus Richtung Westbeverner kommend auf der L 588 unterwegs. An der Einmündung Fuestruper Straße wollte er nach links in Richtung Gelmer abbiegen. Dabei habe er wohl, so die Polizei, einen ihm aus Richtung Greven entgegenkommenden schwarzen Hyundai i20 übersehen. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. Der schwer beschädigte Hyundai kam auf einen Acker zum Stehen. Der Passat wurde zurückgeschleudert und stieß dabei mit einem ihm nachfolgenden Smart zusammen.

Die Fahrerin des Hyundai wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden. Sie wurde nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Münster geflogen. Der Golf-Fahrer trug ebenfalls schwere Verletzungen davon. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Münsteraner Clemenshospital gebracht.

Neben dem Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und dem Notarzt waren auch die Löschzüge der Feuerwehr aus Telgte und Westbevern mit 31 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an der Unglücksstelle. Die Polizei war mit vier Streifenwagen vor Ort.