Jules Verne wusste es schon 1874: „Das Wasser ist die Kohle der Zukunft“, schreibt der Abenteuerschriftsteller im Buch „Die geheimnisvolle Insel“. Durch elektrischen Strom zerlegtes Wasser werde auf absehbare Zeit die Energieversorgung sichern. Das war fantastisch. Heute blickt die Politik im Münsterland konkret auf das Abenteuer Wasserstoff. „Große Chancen für das Münsterland“ sieht Guido Gutsche, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Regionalrat.

Klimaneutrales Fliegen vom Flughafen Münster-Osnabrück, wasserstoffgetriebene Busse und Bahnen, CO2-Ersparnis beim Heizen von Gebäuden durch einen Anteil grünen Wasserstoffs im Erdgas oder gleich die Umstellung der Stahlwerke auf klimaneutrale Produktion – das waren Themen bei der digitalen Diskussion „Energiewende mit Wasserstoff – Zukunft für Europa und NRW“, zu der der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper eingeladen hatte.

Erneuerbare-Energien-Gesetz

Gutsche beschrieb eine Chance: „Allein in den nächsten Jahren werden 500 Windkraftanlagen im Münsterland aus der Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz herausfallen.“ Aus der EEG-Umlage gibt es also dann kein Geld mehr dafür. Längst nicht alle dieser erst 20 Jahre alten Anlagen lassen sich am Standort durch größere, neuere Anlagen ersetzen. Warum also nicht den grünen Strom aus diesen Altanlagen zur Erzeugung von sauberem, grünem Wasserstoff nutzen?

Pieper verwies auf ein Problem: „Hinter der Steckdose wird es schmutzig.“ Wasserstoffproduktion braucht Strom, der Umbau der Industrie sogar Unmengen von Strom – und den preiswert. Kein leichtes Unterfangen, wenn man gleichzeitig aus der Kernkraft und der Kohleverstromung aussteigt. Aber: CO2 lässt sich nun einmal erst einsparen, wenn die Energie zur Produktion des Wasserstoffs aus Wind, Sonne, Biogas oder Wasser stammt – also aus Öko-Energie. Aber so viele Windräder und Photovoltaik-Anlagen lassen sich hierzulande gar nicht bauen. „Es ist eine verrückte Vorstellung, man könne das alles in Deutschland, in der EU herstellen“, so Pieper.

Die Farbenlehre des Wasserstoffs Wasserstoff ist ein farbloses Gas, aber je nachdem, wie er hergestellt wird, wird er nach unterschiedlichen Farben bezeichnet: - Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei CO2-freier Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird. - Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen – in der Regel aus Erdgas. Das freiwerdende CO2 verstärkt den Treibhauseffekt. - Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, bei dessen Produktion das CO2 abgeschieden und gespeichert wird (CCS). - Türkiser Wasserstoff wird über die thermische Spaltung von Methan hergestellt. Anstelle von CO2 entsteht dabei fester Kohlenstoff. Voraussetzungen für CO2-Neutralität ist der Einsatz von Öko-Energie. - Pinker Wasserstoff wird mittels Atomstrom gewonnen. ...

„Kluge Außenpolitik“ und marktwirtschaftliche Lösungen

Import, europäische Zusammenarbeit und eine „kluge Außenpolitik“ seien nötig. Und: marktwirtschaftliche Lösungen wie Emissionshandel auch für Verkehr und Gebäude anstelle von (Technologie-) Verboten, betont er. Zudem werde grüner Wasserstoff anfangs extrem knapp sein. Für den Übergang müsse also auch grauer und türkiser Wasserstoff zugelassen werden, sonst werde die extrem teure Infrastruktur gar nicht gebaut.

Dennoch: „Die Chancen für Wasserstoff sind gerade in NRW riesig“, sagte auch Henning Rehbaum, wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der CDU in NRW. Er verwies auf das bestehende Erdgasnetz, auf die Stahl- und die Chemieindustrie, deren Umstellung riesige Mengen CO2 einsparen könne. „Wir wollen und müssen die Chance nutzen, weil wir unsere Pariser Ziele, unsere Klimaziele erreichen wollen.“