Kliniken vor dem Kollaps

Infolge der Corona-Pandemie können immer weniger Kliniken in NRW die anhaltend hohen Erlös­einbußen auffangen und geraten darum mehr und mehr in eine existenzbedrohende Situation. Das hat die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) am Montag mitgeteilt. Danach mussten die rund 345 Häuser im Land allein im Januar ein Einnahmedefizit von rund 370 Millionen Euro hinnehmen. Das entspricht ei­nem Rückgang von rund 20 Prozent. Die Zahlen entsprechen in etwa dem bundesweiten Trend.

Erlöse der Krankenhäuser drastisch gesunken

Die Erlöse sind in der Pandemie so drastisch gesunken, weil die Häuser Ressourcen für Corona-Patienten vorhalten müssen, Routine-Eingriffe vielfach verschoben werden und offensichtlich auch viele Patienten mit leichteren Beschwerden die Kliniken aus Angst vor einer möglichen Infektion meiden. Landesweit beträgt der Belegungsrückgang fast 22 Prozent.

Nach Angaben des Diözesan-Caritasverbandes Münster sind „rund 20 Prozent der insgesamt 66 katholischen Häuser im Bistum Münster in ihrer Existenz bedroht“. Welche Häuser das sind, will der Verband nicht sagen. ­Ihnen fehlten in den ersten vier Wochen dieses Jahres zwischen 35 und 40 Millionen Euro an Einnahmen. „Es geht ans Eingemachte“, sagt Marcus Proff, Referatsleiter Krankenhäuser und Pflegeausbildung.

Video in Kooperation mit dem WDR: Klinik in Lengerich mit Aufnahmestopp – und nebenan werden Gottesdienste gefeiert

Kliniken fordern Corona-Hilfen

Am Mittwoch will der ­Expertenbeirat im Bun­des­ge­sund­heitsministeri­umüber weitere Corona-Hilfen für die Krankenhäuser beraten. Laut Referenten-Entwurf soll die Hilfe zunächst bis zum 11. April verlängert werden. Aktuell bekommen Kliniken nur dann noch Bundesmittel, wenn in ih­rem Kreis die Inzidenz über der Marke von 70 liegt.

Das verschärft aus Sicht der KGNW die wirtschaftliche Notlage, „da die Absicherung nur noch einer immer kleiner werdenden Zahl von Krankenhäusern hilft“, kritisiert KGNW-Präsident Jochen Brink. Aktuell liegt die Inzidenz in NRW nur noch in 16 der 53 Kreise und kreisfreien Städte über der Marke von 70.

Ausgleichszahlungen für Kliniken Anders als in der ersten Infektionswelle, als alle Krankenhäuser eine finanzielle Absicherung erhielten, hat das Bundesgesundheitsministerium in der zweiten Welle enge Vorgaben für Ausgleichszahlungen festgelegt. Danach bekommen vor allem Unikliniken und große Häuser (Maximalversorger) Hilfen, abhängig von freien intensivmedizinischen Kapazitäten und einer Inzidenz über 70 in dem betreffenden Kreis. Sinkt die Inzidenz unter den Referenzwert, läuft die Ausgleichszahlung nach 29 Tagen aus. Demnach laufen laut aktuellen Zahlen der Landesregierung in 37 von 53 NRW-Kreisen die Klinikhilfen aus. Ein Entwurf aus dem Ministerium sieht vor, diesen Mechanismus bis zum 11. April zu verlängern. ...

Seine Forderung: Die Häuser brauchen „schnell eine verlässliche Zusage für einen echten Rettungsschirm für das gesamte Jahr“, sagte Brink. „Ansonsten überleben etliche Häuser 2021 nicht“, ergänzt Proff. Für den länd­lichen Raum wäre das dramatisch. Die Versorgungs­sicherheit wäre dann akut gefährdet.