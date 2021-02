„Doc Polly“ tritt heute in der RTL-Mittagssendung „Punkt 12“ bei Moderatorin Katja Burkard auf. „Dann werde ich in der Show auf der ‚Talking Couch‘ gemeinsam mit Katja zu sehen sein“, kündigt die Ahlener Tierärztin Tanja Pollmüller an. Der Name der Show ist Programm, denn Punkt 12 Uhr beginnt sie und endet schließlich um 14 Uhr. Danach geht es fast nahtlos weiter mit der Ahlenerin. Denn es startet die neue Serie „Wir lieben Tiere – die Haustiershow“, in der die Ahlenerin als Tierexpertin mitwirkt (unsere Zeitung berichtete). Die Serie läuft immer werktags. Am Donnerstag (25. Februar) folgt ein weiterer Beitrag von „Doc Polly“ in „Punkt 12“, dann ebenfalls, bevor die Haustier-Show um 14 Uhr weitergeht.