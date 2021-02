Neuer Thesenanschlag nach 500 Jahren

Die Bewegung Maria 2.0 tritt für Reformen in der katholischen Kirche ein. Sie ist eine bundesweit vernetzte Graswurzelbewegung. Zahlreiche Maria-2.0-Gruppen in verschiedenen Orten machen seit Mai 2019 immer wieder mit unterschiedlichen Aktionen in Kirchengemeinden, Bistümern und häufig auch bundesweit gemeinsam auf ihre Forderungen aufmerksam.

Auch in Warendorf hat die Bewegung Maria 2.0 eine wachsende Zahl an Unterstützerinnen. Dabei geht es ausdrücklich nicht unbedingt um die Situation in der Gemeinde vor Ort, sondern um eine grundsätzliche Erneuerung der Kirche als Institution. Neben verschiedenen Aktionen zur Begleitung des Reformprozesses laden die Initiatorinnen in Warendorf seit Frühjahr 2020 an jedem vierten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in die Marienkirche zum sogenannten „Donnerstagsgebet“ ein. „Natürlich wecken die erforderlichen Reformen der Kirche neben Hoffnungen auch Ängste. Diese vor Gott zu tragen und in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten im Gebet ,Schritt für Schritt‘ zu begleiten, ist die Motivation für das Donnerstagsgebet“, erläutern die Mitglieder. Der Vorbereitungskreis nehme nach Ende des jeweiligen „Donnerstagsgebetes“ ein wachsendes Interesse an Gespräch und Austausch wahr. Coronabedingt gestalte sich jedoch aktuell ein Angebot dazu schwierig. Anliegen und Anregungen seien daher per Mail an: Maria2.0-Warendorf@web.de willkommen. Das nächste Donnerstagsgebet findet am 25. Februar um 19 Uhr in der Marienkirche statt.