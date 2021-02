Nicht etwa die Corona-Pandemie, sondern die Folgen der Schneefälle vom vorletzten Wochenende zwingen Dirk Ohlmeyer, seine Gärtnerei Ende des Monats für immer zu schließen. Die Entscheidung, den 1945 vom Großvater gegründeten Betrieb, in dem Gemüse und Tabak verkauft wurden, zu schließen, sei ihm nicht leicht gefallen, versichert der 51-jährige Gärtner. „Ich hatte viele schlaflose Nächte.“

Die erste davon gleich, nachdem die Alarmanlage einen Heizungsdefekt gemeldet hatte. Ohlmeyer stapfte mitten in der Nacht durch den Schnee zum Gewächshaus. Mit Entsetzen sah er, dass die aus Stahl und Kunststoff bestehende Dachkonstruktion unter der Last der Schneemassen zusammengebrochen war. Frühjahrsblüher, große Kübel mit prächtigen Oleander-Pflanzen, Palmen und Olivenbäumen, die Kunden zum Überwintern hier eingelagert hatten, sowie den Fiat von Ohlmeyers Ehefrau hatte sie unter sich begraben.

80 000 Euro habe das vor 13 Jahren errichtete Gewächshaus gekostet, dessen Foliendach erst vor zwei Jahren erneuert worden sei, erzählt der Gärtner mit Blick auf die wie Streichhölzer abgeknickten Stahl-Streben. Selbst wenn die Versicherung, die sich sehr kulant zeige, einen Teil der Kosten übernehmen würde, lohne sich der Wiederaufbau nicht.

Es sind gleich mehrere Faktoren, die den 51-Jährigen vor so einer Investition zurückschrecken lassen. Zum einen könne er den vielen Stammkunden, die ihm jahrelang die Treue gehalten hätten, in diesem Jahr nicht die gewohnte Qualität anbieten. Ohlmeyer und sein vierköpfiges Mitarbeiter-Team hatten stets Wert darauf gelegt, der Kundschaft Pflanzen aus eigener Anzucht anzubieten. „Jetzt aber müsste ich zukaufen“, sagt er. Zum anderen gebe es keine Nachfolger. Die Kinder wollten den Familienbetrieb nicht übernehmen, und angesichts der Konkurrenzsituation vor Ort und des am Markt herrschenden Drucks mit „zum Teil realitätsfernen Preisen“ könne man ihnen auch nicht dazu raten. Langfristig sollen die Gewächshäuser an der Beelener Straße, auf die die Ohlmeyers von ihrem Wohnhaus aus blicken, zurückgebaut und die Flächen verpachtet werden. Bis Ende des Monats wird Ohlmeyer, der sich beruflich verändern wird und davon ausgeht, dass auch seine Mitarbeiter angesichts des nahenden Frühlings rasch neue Stellen finden werden, seine Gärtnerei noch geöffnet haben. Kunden, deren Kübelpflanzen den „Wintereinbruch“ der besonderen Art im Gewächshaus überlebt haben, können laut Ohlmeyer sicher sein, dass ihre Pflanzen noch bis Mai versorgt werden. Gutscheine können bis Ende Februar eingelöst werden.