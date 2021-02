Als wenn die Altstadt an einem See läge

Der Pegel sinkt. An vielen Stellen, an denen am Donnerstag nur Wasser zu sehen war, ist schon wieder Land in Sicht. Wer allerdings aus dem Dümmert-Park in Richtung Altstadt blickte, der hatte auch am Freitag noch den Eindruck, dass die Clemenskirche an einem See gelegen ist.

Da für die kommenden Tage kein Niederschlag prognostiziert wird, wird sich die Ems wohl schnell wieder in ihr Bett zurückziehen. Wer dann einen Spaziergang über die Planwiese oder durch den angrenzenden Park macht, der kann sehen, was der Strom dort alles hinterlassen hat.

Bei frühlingshaften Temperaturen knapp unter der 20-Grad-Schwelle wird es wohl viele Telgter ins Grüne locken – auch wenn sie dabei darauf achten müssen, die Corona-Bestimmungen einzuhalten.