Münsterland -

Nach dem heftigen Wintereinbruch in NRW mit zweistelligen Minusgraden sind für dieses Wochenende fast 20 Grad angesagt. Laut Meteorologe Jürgen Schmidt könnte sogar ein Rekord gebrochen werden: So mild wie am Samstag und Sonntag erwartet, war es im Februar in Münster zuletzt 1990.