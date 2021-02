„Aufgrund der Straßenverhältnisse konnten unsere Fahrzeuge die vergangene Woche nicht zum Entleeren der Altglas-Container fahren. Inzwischen kommen wir aber wieder gut hinterher“, sagt Marc Uphoff, Geschäftsführer der Firma Reiling, die im Münsterland und in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens Altglas abholt und weiterverarbeitet. Er betont, dass es sich um eine Ausnahmesituation gehandelt habe und normalerweise die Abholung einwandfrei funktioniere.

"Immer genau drauf achten"

Oft würden die Verbraucher die Gläser auch nicht richtig in den Altglascontainer schieben, sodass es nur so wirkt, als seien die Behälter voll. „Deswegen bitten wir darum, darauf immer genau zu achten“, sagt Uphoff.

Sind Container dennoch mal voll, sollten die Menschen ihr Altglas „im Idealfall wieder mit nach Hause nehmen oder zu anderen Containern bringen. Die Mehrarbeit für uns ist sonst enorm. In den vergangenen Tagen konnten wir die Arbeit aber Hand in Hand mit den Kommunen bewerkstelligen“, sagt Uphoff, der weitere Tipps und Hinweise für die Verbraucher hat: „Die Deckel können am Glas dran bleiben. Die bekommen unsere Maschinen gut aussortiert. Die Gläser sollten aber bestenfalls leer oder grob ausgekratzt sein.“ Die Trennung zwischen Bunt- und Weißglas klappe bereits sehr gut, allerdings fänden sich öfter Plastiktüten, PET-Flaschen oder Tetra-Paks in den Containern wieder.

Probleme mit Porzellan

Große Probleme bereiten Steingut und Porzellan. „So etwas gehört nicht ins Altglas“, meint Uphoff, der sagt, dass die Sortierung hier aufwendiger sei und der höhere Schmelzpunkt von Porzellan Probleme beim Recyceln bereiten kann. „Denn nur aus Glas können wir wieder Glas machen“, erklärt Uphoff. Zur Umweltfreundlichkeit von Glas sagt er: „Man kann es unendlich oft recyceln, anders als Papier und Kunststoff.“ Die Firma Reiling recycelt das Glas und stellt daraus sortenreine Scherben her, die dann wiederum andere Firmen einsetzen, um neue Gläser oder Flaschen herzustellen.