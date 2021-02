Mehrfach zu Fuß die Erde umrundet

177 Teilnehmer haben 100 Tage lang Kilometer zu Fuß gesammelt und waren dabei so aktiv wie möglich. Weitere zehn Aktive stellten sich der Herausforderung über den halben Zeitraum und waren 50 Tage lang fleißig. „Jeder Meter zählt“ lautete das Motto der durch den Warendorfer Julian Tatje ins Leben gerufenen „Kreisläufer-Challenge 2020“, die im Februar erfolgreich beendet wurde.

Insgesamt legten die 187 Teilnehmer die unfassbare Distanz von 137 808,59 Kilometern zu Fuß zurück und umrundeten die Erde damit mehrfach. Warendorf war dabei die „fleißigste“ Gemeinde im Kreis Warendorf und lieferte über 34 000 Kilometer zu Fuß, was auch auf die Teilnahmestärke zurück zu führen ist. Im finalen Gemeinderanking landete Ahlen auf Platz 2 mit über 25 000 Kilometern, den dritten Platz belegt Sassenberg mit über 13 000 Kilometern. Mit hauchdünnem Abstand folgen dahinter Beckum und Sendenhorst. Insgesamt waren alle 13 Gemeinden und Städte des Kreises beteiligt.

„Das Feedback und die Resonanzen zur Kreisläufer-Challenge waren durchweg sehr positiv. Obwohl Corona bedingt jeder für sich gesammelt hat, entstand durch die gemeinsame Übersicht, das tägliche Eintragen der Distanzen und das Teilen der Lauferlebnisse in sozialen Medien ein schönes „Wir-Gefühl“! Dieser spürbare Zusammenhalt war in Zeiten von Kontaktbeschränkungen eine zusätzliche Motivation“, so Tatje zufrieden.

Auch die Firma Veka in Sendenhorst nutzte diesen „Teamspirit“ und nahm mit 16 Beschäftigten an der Kreisläufer-Challenge im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung teil.

Die Kreisläufer-Challenge richtete sich von Anfang an sowohl an erfahrene Marathonläufer, als auch an die „Sportmuffel“, die eher im Fokus standen. Dazu konnten verschiedene Stufen angestrebt werden (Bronze, Silber und Gold), so dass leistungsdifferenziert für alle etwas Passendes dabei war.

Die einzelnen Stufen wurden dabei am Ende der Challenge sehr gleichmäßig verteilt erreicht:

Bei der 100 Tages Challenge erreichten 55 Personen eine Distanz von über 1000 Kilometer (= Gold), wobei Andrea Schröder mit beeindruckenden 2259,11 Kilometern in 100 Tagen die Gesamtliste anführt. Silber (mehr als 603 Kilometer) erreichten 59 Personen, und 61 Personen schafften mindestens 2,5 Kilometer pro Tag und erzielten mit mehr als 250 Kilometer Bronze.

Bei der „Kreisläufer-Challenge light“ galten die gleichen durchschnittlichen Kilometerleistungen, lediglich der Zeitraum betrug statt 100 Tagen „nur“ 50 Tagen. Hier wurde viermal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze und einmal Teilnahme erzielt.

Dass erfahrene Marathonläufer auch im Winter trainieren, ist nicht verwunderlich. Umso bemerkenswerter sind daher die Ergebnisse derjenigen, die sich eher als „Sportmuffel“ bezeichnen würden. Hier sind neben den beachtlichen Kilometern tolle Entwicklungen entstanden und schöne Rückmeldungen aus Reihen der Teilnehmenden gekommen:

„Mein Mann ist sogar zu Fuß zum Supermarkt gegangen und hat einen Zehn-Kilo-Sack Kartoffeln im Rucksack nach Hause geschleppt. Und dies nur für die Kilometer“, so eine Teilnehmerin aus Ahlen über die Wirkungen der Kreisläufer-Challenge auf ihren Mann.

Auch Nicole Fülle aus Drensteinfurt zieht ein positives Fazit: „Verrückt, wie motivierend es ist, abends jemandem seine täglichen Kilometer zu schicken. Plötzlich geht man Strecken zu Fuß, wofür man vorher sonst das Rad genommen hätte. Oder, man geht noch den ein oder anderen Schlenker.“

Die Kreisläufer-Challenge hatte auch Einfluss auf das Verständnis von Sport, Gesundheit und Lebensqualität. Gewichtsreduktionen (teilweise über acht Kilo Verlust), mehr Vitalität und besseres Schlafverhalten sind weitere Merkmale, die durch das „Feeling-better-Phänomen“ erklärt werden.

Um dieses Gesundheitsverhalten möglichst lange aufrechtzuerhalten, bekommen alle Teilnehmenden in den nächsten Tagen eine Urkunde und eine Medaille zur Erinnerung an die Kreisläufer-Challenge 2020.

Aufgrund der positiven Resonanz wird es auch 2021 eine Kreisläufer-Challenge in gleichem Format geben. Start wird vermutlich wieder der 1. November sein. Es wird eine 100 Tage-Version und eine „light“ Version über 50 Tage geben. Interessierte können sich bereits bei Organisator Julian Tatje unter tatje@web.de vormerken lassen.

Wem die 100 Tage zu lange sind oder wer bis zum IV. Quartal nicht warten kann, für den ist die Oster-Challenge 2021 vielleicht interessant und geeignet. Hierbei geht es darum, an 35 Tagen möglichst aktiv zu sein und virtuell „Ostereier“ zu sammeln. Weitere Informationen dazu sind unter www.lauferlebnisse.de einzusehen.