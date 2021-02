Pkw rast in geparkte Fahrzeuge

Jede Menge Schrott hat am frühen Mittwochmorgen der Fahrer eines Mercedes hinterlassen. Auf der Walstedder Straße, die er offenbar in deutlich zu hohem Tempo befuhr, prallte er mit gleich mehreren Fahrzeugen zusammen, die am Straßenrand abgestellt waren. Der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei vor Ort ermittelte, war der 23-jährige Mann gegen 4.45 Uhr auf der Walstedder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seine Mercedes-„E-Klasse“ und streifte dabei einen geparkten Kleinwagen der Marke Nissan. Anschließend stieß der Mercedes mit einem Hyundai „I30 N“ zusammen; hierbei wurde durch die hohe Kraft des Aufpralls die gesamte Karosserie des stehenden Fahrzeugs verformt. Eine Felge des Wagens wurde dabei in zwei Stücke geteilt.

Anwohner hörten lauten Knall

Da der Mercedes zu diesem Zeitpunkt noch immer ein hohes Tempo gehabt haben muss, knallte dieser noch in einen hochpreisigen Kombi, der ebenfalls am Straßenrand abgestellt war. Der BMW „Alpina“ wurde in ein weiteres Fahrzeug geschoben, das dadurch stark beschädigt wurde. Schließlich kam der Unfallwagen zum Stehen.

Zahlreiche Anwohner der umliegenden Wohnhäuser bekamen die Unfallfahrt mit und berichteten gegenüber den unmittelbar hinzugerufenen Einsatzkräften von einem sehr lauten Knall, der sie aus dem Schlaf gerissen hatte. „Ich wusste gar nicht, was los war“, sagte ein verstörter Anwohner. „Man denkt ja zuerst, das Ganze geschieht im Traum.“

Mit hohem Tempo in geparkte Fahrzeuge 1/7 Verkehrsunfall Walstedder Straße am frühen Morgen des 17. Februar 2021. Foto: Max Lametz

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei vermutete, dass der Mann Alkohol getrunken hatte und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 150 000 Euro, wahrscheinlich mehr. Bis etwa 7 Uhr war die Straße aufgrund von Bergungsarbeiten – es mussten Abschleppunternehmen geordert werden – gesperrt.