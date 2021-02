Corona sorgt für leere Hotelbetten

Im Jahr 2019 checkten 1 757 200 Gäste im Münsterland ein und sorgten für 4 020 402 Übernachtungen. Im Jahr 2020 waren es 927 591 ankommende Gäste und 2 405 394 Übernachtungen. „Wir liegen auf der Nachfrageseite bei Werten wie etwa 1990“, sagt Michael Kösters, Bereichsleiter Tourismus beim Münsterland e.V., und spricht von einem „großen Rückschlag für die sehr positive Tourismusentwicklung der letzten 30 Jahre“. Der Grund für den Einbruch ist leicht zu erkennen: Die Corona-Pandemie sorgt für leere Betten.

Historisches Tief bei Zahlen

Am Dienstag veröffentlichte das Statistisches Landesamt („IT.NRW“) die Übernachtungszahlen für das Jahr 2020. „Sowohl die Zahl der Gäste als auch die der Übernachtungen im NRW-Tourismus fielen im Jahr 2020 auf ein historisches Tief“, teilten die Statistiker mit. Landesweit registrierten sie 11 Millionen Gästen mit 28,5 Millionen Übernachtungen – 54,9 Prozent weniger Besucher und 46,5 Prozent weniger Übernachtungen als im Jahr 2019. Dabei betrachteten sie nur Betriebe mit zehn oder mehr Betten.

Im Münsterland sah die Entwicklung ganz ähnlich aus. Die durchschnittliche Auslastung der knapp 27 000 Betten betrug 13,38 Prozent – im Vorjahr waren es gut 32 Prozent. Doch berücksichtigt werden nur „angebotene Betten“. Deren Zahl ist im Vergleich zur Vorjahr um gut 4000 gesunken. So manches Bett wurde wegen der einbrechenden wohl gar nicht erst bezogen.

Städte trifft es besonders hart, weil neben Urlaubern auch Geschäftsreisende wegbleiben, darunter Tagungs- und Messe-Besucher. Beispiel Münster: „2020 wurden die meisten der großen Kongresse storniert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, berichtet die Leiterin von Münster Marketing, Bernadette Spinnen. Dazu gehörten der Batterietag NRW, der Deutsche Fachpflegekongress, die Jahresversammlung des Deutschen Bühnenvereins und die NRW-Nano-Conference. Die Zahl der Übernachtungen hat sich dadurch im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert, die Auslastung der Hotelbetten sank von 42,2 auf unter 10 Prozent. „Man braucht etwa 30 Prozent um zu überleben“, nennt Touristik-Experte Kösters eine Hausnummer.

Ein wenig abgemildert werden die Auswirkungen auf den Tourismus im Münsterland durch den Umstand, dass es hier viele kleinere Beherbergungsbetriebe gibt, Ferienwohnungen etwa. Sie sind in dieser Statistik des Landes nicht berücksichtigt. Und Michael Kösters ist sicher, dass sie etwas weniger leiden als Hotels. „Alles, was mit Familien unternommen wird, ist in diesen Ferien sehr gut gebucht“, hatte er noch in den Herbstferien erläutert.

Ungewisse Prognose

Das Jahr 2021 hat für die Branche so trübe begonnen, wie das Jahr 2020 geendet hat. Lockdown – nichts geht mehr. „In das vergangene Jahr waren wir ja immerhin noch gut gestartet“, erinnert er sich. Januar und Februar 2020 seien stark gewesen – bevor alles geschlossen wurde. Seine Prognose nun: „Die Zeit nach Ostern hängt sehr vom Maß der Lockerungen ab, ein uneingeschränktes Reisen wird es aber auch danach nicht sofort geben und das Vertrauen der Bevölkerung in gefahrloses Reisen ist in den vergangenen Monaten deutlich gesunken.“