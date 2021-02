Ohne Statiker läuft nichts

In Lengerich hat das THW den Statiker Wolfgang Lutterbey in seinen Reihen. Ohne ihn wäre der Schneelast-Messtrupp nicht einsatzfähig.

Entscheidend ist nicht die Höhe, sondern das Gewicht des Schnees. Dazu müssen die Experten dessen Konsistenz bestimmen, um dann den Druck pro Quadratmeter berechnen zu können.

Begutachten des Westfälischen Landgestüts und des Grevener Hallenbad

Am Montag ist die Fachgruppe gleich in mehreren Orten gefragt: in Greven, Nordwalde, abends erreicht sie noch eine Anfrage aus Telgte. Knüppeldick kommt’s am Dienstag. Zunächst geht’s nach Ladbergen ins Industriegebiet. Dort türmt sich der Schnee auf dem Flachdach eines Süßwaren-Herstellers. Der Drei-Mann-Trupp um Wolfgang Lutterbey misst und berechnet, dann steht fest: Das Dach muss geräumt werden. 25 Helfer des THW-sind dort im Einsatz.

Die besten Schnee-Fotos unserer Leserinnen und Leser 1/55 Der Wintereinbruch hat in Münster für Probleme, aber auch für jede Menge Spaß gesorgt. Foto: Jochen Fischer

Das Schloss erstrahlt im Schnee... Foto: Nils Schulte

Der Dom lag ebenfalls verschneit da... Foto: Nils Schulte

Und am Aasee traf man auf einige kleine Schneemänner. Foto: Nils Schulte

Andere „backten“ eine etwas andere Eistorte... Foto: Andrea Lehmann

Die Eiszapfen ermöglichten auch einen außergewöhnlichen Blick auf die Kreuzkirche. Foto: Hubertus und Monika Reims

Aus dem Schnee lässt sich auch eine selbstkühlende Bar bauen. Foto: Stella Koo

Eingeschneite Gärten gibt es in Münster in diesen Tagen in Hülle und Fülle. Foto: Kurt Dirkschneider

Auf vielen Dächern türmt sich der Schnee - zum Beispiel hier in Kinderhaus... Foto: Kurt Grunert

...oder auch in Hiltrup. Foto: Michael Beise

Wem es draußen zu kalt ist, der baut den Schneemann einfach im Wohnzimmer. Foto: Martina Szary

Auf diesem Balkon steht der Schnee knapp eineinhalb Meter hoch. Foto: Bernd Mettmann

Diese Leezen werden wohl erst einmal nicht mehr bewegt. Foto: Annika Hohoff

Der Schnee hat imposante Gebilde gebaut... Foto: Günter Malchow

...und interessante Gebilde lassen sich aus ihm auch bauen. Foto: Klaus Helbig

An Straßenlaternen hängen lange Eiszapfen. Foto: Matthias Krecker

Im Kreuzviertel gibt es Winter mit einem Hauch Frühling. Foto: Christiane Brinkmann

Ein für Münster untypisches Foto... Foto: Matthias Krecker

Schnee-Impressionen aus Münster Foto: Klaus Helbig

Normalerweise geht es mit dem Auto, Fahrrad oder Bus durch die Unterführung. Foto: Matthias Krecker

Unter dieser Glocke auf dem Balkontisch schlummert eine Christrose vor sich hin, bewacht von einer selbst gebauten roten Solarleuchte. Foto: Monika Reidegeld-Knospe

Autofahrt gefällig? Wer hier losfahren möchte, muss erst einmal zur Schippe greifen. Foto: Lukas Wiedau

Auch das ehemalige Aschendorff-Druckhaus an der Soester Straße, heute noch Sitz der Lokalredaktion Münster und des Buchverlags, liegt verschneit da. Foto: Lukas Wiedau

Auf dieser Treppe gilt Rutschgefahr. Foto: Walter Böcker

Der Hafen ist ebenfalls winterlich eingeschneit. Foto: Lukas Wiedau

Die Promenade bot ebenfalls einen schönen Anblick. Foto: Nils Schulte

Hund Mio findet den Schnee klasse... Foto: Angelika Dohmann

...genauso wie viele andere Vierbeiner... Foto: Patrick Joseph

...zum Beispiel Schäferhündin Kalli, elf Jahre alt. „Sie tobt wie ein junger Hund durch den Schnee“, schreibt ihre Besitzerin dazu. Foto: Ellen Bultmann

Einige Münsteraner haben zum Beispiel die Skier ausgepackt... Foto: Steffi und Michael Glombitza

...und haben Wege zu Langlauf-Loipen umfunktioniert. Foto: Steffi und Michael Glombitza

Wohin mit dem Schnee? Das fragen sich wohl mittlerweile viele Münsteraner. Foto: Bettina Laerbusch

Wenn schon der Winterurlaub corona-bedingt ausfallen musste, konnte das Snowboard jetzt wenigstens im Münsterland ausgeführt werden. Foto: Dirk Anger

Gleiches gilt für zahlreiche Skier. Foto: Ralf Brandt

Einige nutzen den Schnee auch für fotografische Experimente. Foto: Karin Grawe

Der wohl schnellste Weg zum Bäcker in diesen Tagen – mit Skiern... Foto: Christop Jöst

Von wegen nur Langlauf...zumindest kleine Abfahrten können aktuell sogar in Münster gefahren werden. Foto: Christop Jöst

Gerade in der Dunkelheit wirkt die verschneite Landschaft sehr idyllisch. Foto: Rolf Schleif

Schneeberge türmen sich auch auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Markus Blank

Lange Eiszapfen an Straßenlaternen sehen spektakulär aus, können aber auch gefährlich werden. Foto: Raimund Gerwing

Der Servatiiplatz im Schnee Foto: Raimund Gerwing

Die Fenster sollten vielleicht lieber geschlossen bleiben.... Foto: privat

Die Lambertikirche im Schneegestöber... Foto: Winfred Michels

...und das beleuchtete Schloss glänzt im Winter-Wunderland. Foto: Winfred Michels

In vielen Gärten türmt sich der Schnee viele Zentimeter hoch... Foto: privat

...und manchen steigt die weiße Pracht auch mächtig aufs Dach. Foto: Claudia Pankoke

Vor dem LWL-Naturkundemuseum ist noch viel unberührte Fläche. Foto: Karla Foerste

Die Straßen wurden zum Gehweg. Foto: Gabhard Hofner

Diese Leser schreibt, er habe erst fünf Stunden Schnee geschippt – und dann hat ein Nachbar einen befreundeten Landwirt samt Trecker bestellt. Foto: Gerd Harkötter

Münster – oder vielleicht doch das Innere einer Schneekugel? Foto: Heinz Lutterberg

Endlich wieder Ski fahren! Foto: Gisela Klein

Die Pause muss auf diesen Gartenmöbeln allerdings ausfallen... Foto: Olaf Trubel

...anders als bei diesem jungen Mann, der er sich im Schnee gemütlich gemacht hat. Foto: Julian Sasse

Die Schneeverwehungen sorgten auf dem Prinzipalmarkt für schlechte Sicht... Foto: Christian Hohmann

...und ließen es auch auf anderen Straßen mystisch aussehen. Foto: Christian Hohmann

Diese Arbeit setzen sie am Mittwoch und Donnerstag fort. Der Schneelast-Messtrupp ist längst an anderer Stelle gefordert. Noch am Dienstagabend sind die Mitglieder beim Westfälischen Landgestüt in Warendorf. Am Mittwoch begutachten sie auf dem Hallenbad in Greven die Schneemassen. Auch dort muss geräumt werden.

Sorgen wegen warmen Wochenbeginns

Am Donnerstag gibt’s eine Verschnaufpause. Über die Feuerwehr erreicht den Schneelast-Messtrupp keine Anfrage. „Dieser Weg ist genau geregelt, wir rücken nicht nach eigenem Gutdünken aus“, erklärt Grundmeier. Der nächste Hilferuf erreicht den Ortsverband am Freitag. Diesmal muss er nach Coesfeld.

Die große Sorge des Ortsbeauftragten ist, dass es zu Beginn dieser Woche wärmer werden und regnen könnte. Dann würde der Druck auf die Dächer deutlich wachsen.