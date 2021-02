Voller Einsatz für die Kundinnen

„Karin und Eva“ – das war 25 Jahre lang der Begriff in Havixbeck für spitzenmäßige Damenmode. Eine Boutique, die es in sich hatte und die viele gerne heute noch in der Baumberge-Gemeinde in Anspruch nehmen würden. Dabei war vor über 15 Jahren, am 1. Juli 2005, die Ära Karin Hillmer und Eva Spindelndreier schon zu Ende. Immer wieder schwelgen beide Familien in den Erinnerungen, die bis heute vorhalten.

Die legendären Modenschauen haben die Havixbecker bis heute noch nicht vergessen. Dabei waren zwar viel Frauen gerne dabei, aber auch Männer ließen sich nicht lange bitten. Ob im Hotel Beumer, im Waldfrieden oder vor der Ladentür in der Hauptstraße, die Zuschauer waren begeistert und konnten nicht genug bekommen. Später gehörten die Schauen mit der neuesten Mode aus Düsseldorf und München zu jedem Frühlings- und Septemberfest in der Baumberge-Gemeinde dazu.

1980 hatte es ganz unspektakulär angefangen, weil die Ehepartner Karsten Hillmer und Klaus Spindelndreier noch viel mehr die treibenden Kräfte waren. Beide Ehefrauen waren in Berufen fest verankert und dennoch schmiedeten sie immer mal wieder Ideen, wie eine Selbstständigkeit aussehen könnte. „Karsten war mehrfach bei uns zu Hause und versuchte die Sache auf den Weg zu bringen“, berichtet Eva Spindelndreier. Der grüne Mercedes von Hillmers fiel vor dem Haus sogar den Nachbarn auf. „Schade, das Karin heute nicht mehr so aktiv am Leben teilnehmen kann, da sie schon länger erkrankt ist, aber wir erzählen uns immer noch die Geschichten“, erzählt Eva Spindeldreier mit etwas Wehmut.

Am 2. Oktober 1980 war es so weit. Ein bestehender Frauenmodeladen an der oberen Hauptstraße wurde von den beiden Frauen übernommen. Einrichtung und Ware mussten mit viel Geld abgelöst werden. Die Männer waren immer als Unterstützer dabei. „Wir haben die Fenster geputzt und auch den finanziellen Rat gegeben“, sagt Karsten Hillmer. Am 1. März 1986 zog der ganze Laden um in die Fußgängerzone.

Viele, viele Kunden aus Havixbeck, aber bestimmt so viele von außerhalb gaben sich die Klinke in die Hand, um die neueste Mode kaufen zu können. Ob Mini oder Maxi, weit oder eng, alles war bei „Karin und Eva“ zu bekommen. Aus Kundinnen wurden Freundinnen und diese Freundschaften halten bis zum heutigen Tage.

„Bei euch steht die Ladentür offen und innen ist alles leer geräumt“, rief im Sommer 1989 eine Bekannte an. Man hätte sie doch wirklich über die Schließung benachrichtigen können. „Wir wussten nicht, was los war, und fuhren sofort zum Geschäft“, weiß Klaus Spindeldreier noch genau. Alles, aber auch alles, hatten die Diebe in der Nacht ausgeräumt und mitgenommen. Auf Besenstielen wurden die Kleidungsstücke aufgehängt und in einen Transporter gebracht. Nur das Schaufenster blieb bestückt mit Ware – der Rest war weg. Die Polizei konnte die Diebe damals nicht fassen.

Freitags beim Wochenmarkt ging die Ladentür nicht mehr zu. Da kamen die Männer gleich mit. Zum Ausklang der Woche gab es Sekt für alle – und dieser sorgte für gute Laune bis in den Abend hinein. Mit Onlinehandel und Pandemie hatten „Karin und Eva“ nichts zu tun. Verkauft wurde im Laden, aber auch schon mal zu Hause. Frauen, die nur daheim anprobieren konnten, wurden bedient, auch wenn sie weiter weg wohnten. Das war der Service der Zeit.

Beim Schützenfest der Bruderschaft wurden die Damen schnell am gleichen Tag mit langen Kleidern ausgestattet. „Was nicht passte, wurde auf die Schnelle passend gemacht. Manchmal mussten meine eigenen Kleider herhalten. Das machte mir doch doch nichts“, erzählt Eva Spindelndreier auf ihre unkomplizierte Art.

Besonders lobt sie auch Karsten Hillmer und ihren Mann Klaus, die immer mitgeholfen hätten und eine echte Stütze in den 25 Jahren gewesen seien. „Das schweißt zusammen, und deshalb sind wir heute noch gute Freunde – und dass soll so bleiben“, meint Eva Spindelndreier, die ein Vierteljahrhundert die Havixbecker Geschäftswelt gut bereichert hat.