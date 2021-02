Ziel erreicht: „Lex Ahlen“ wird aufgehoben

Der Kreis Warendorf reagiert auf die zurückgehenden Corona-Infektionszahlen in Ahlen. Die seit 1. Februar kreisweit gültige Allgemeinverfügung, wonach ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 auch Kontaktbeschränkungen für Privatwohnungen greifen, was faktisch nur in der Wersestadt der Fall war, wird nicht über den 14. Februar hinaus verlängert. Dafür gebe es aktuell keinen Grund mehr, so Landrat Dr. Olaf Gericke am Freitag. Das Ziel sei erreicht, die Inzidenz deutlich unter 150 zu drücken. Gericke: „Ich danke den Ahlenern für ihre Disziplin und ihr Verständnis.“

Bürgermeister Dr. Alexander Berger zeigt sich erleichtert über die Trendwende, die sich in den letzten Tagen abgezeichnet hat. „Die Infektionszahlen in Ahlen entwickeln sich in die richtige Richtung, nämlich nach un­ten. Dass der Anlass für die Allgemeinverfügung nicht mehr besteht, macht mir Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung“, erklärte der Verwaltungschef. Zugleich verteidigte er aber noch einmal die vor zwei Wochen getroffene Entscheidung des Landrats, hinter die er sich gestellt hatte. Die vorübergehende Kontaktbeschränkung in privaten Räumen sei „ein geeignetes Warnsignal“, gewesen, „um auf den Ernst der Lage aufmerksam zu machen“. Berger rät jedoch dringend davon ab, nun leichtsinnig zu werden: „Das Infektionsgeschehen lässt sich nur verlangsamen, wenn die Menschen jetzt nicht alle Vorsicht fahren lassen und weiterhin konsequent Kontakte vermeiden und auf Distanz bleiben.“

Maskenpflicht gilt weiter

Bei der Kommunalpolitik war die „Lex Ahlen“ überwiegend auf massive Kritik und Ablehnung gestoßen. Die Bürgerliche Mitte (BMA) beschritt den Klageweg, scheiterte aber mit ihrem Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht Münster.

Ungeachtet der jüngsten positiven Entwicklung verlängert die Stadt ihre Allgemeinverfügung, die eine Mas­kentragepflicht auf 16 Straßen, Wegen und Plätzen des Stadtgebietes vorschreibt, bis zum 7. März einschließlich. Kreissprecherin Kerstin Butz kündigte ge­genüber unserer Zeitung an, dass die Polizei im Zusammenwirken mit der städtischen Ordnungsbehörde weiter verstärkt ein Auge auf die Einhaltung der Regeln haben werde. Allein in den letzten zweieinhalb Wochen seien in Ahlen mehr als 300 Verstöße gegen Maskenpflicht und Versammlungsverbot festgestellt und geahndet worden. Das belege, dass man bei den Kontrollen nicht nachlassen dürfe.

Am Freitag war der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Ahlen mit 95,2 auf dem niedrigsten Stand seit Monaten. Im Januar hatte er zeitweise deutlich über 300 gelegen.