Die Auswahl ist großartig. Kleine Wagen, große Wagen, kleine Einheiten, vollständige Züge mit Narrenvolk am Straßenrand: Hut ab. Die Yango-Kids-Leserschaft ist wirklich kreativ. Unserem Aufruf, kunterbunte Karnevalswagen für unseren virtuellen Yango-Kids-Karnevalsumzug durchs Münsterland zu bauen, sind viele Mädchen und Jungen nachgekommen. Herausgekommen sind schöne, bunte, verrückte, närrische Karnevals-Wagen. Die hätten es verdient, auf der Straße zu rollen. Von Römern, die gegen Corona kämpfen, zu rollerfahrenden Mädels, die einen Panda-Wagen im Schlepptau haben, bis hin zum Mutmach-Regenbogen, der über den Prinzipalmarkt in Münster rollt: Wahnsinn, was ihr gebaut habt.

Corona und Star Wars

Klopapier-Rollen sind unterwegs. Rennstrecken wurden von den jecken Wagenbauern genutzt. Und immer habt ihr auch an die Narren am Straßenrand gedacht. Da versammeln sich Elfen, Star-Wars-Figuren, Ritter, manchmal sogar der Weihnachtsmann. Karneval lockt eben alle auf die Straße – auch wenn das im Corona-Jahr eben nur ganz virtuell sein kann.

Zu erzählen hattet ihr auch ganz viel. Greta und Piet etwa sind waschechte Rheinländer - ihre Eltern allerdings Münsteraner. Ihr Doppeldecker-Zug muss folglich in Münster und Düsseldorf an den Start gehen. Weil Emilie und Ina bei der Oma Silke in Coesfeld eingeschneit sind, haben die beiden Frankfurter Mädels ihren Elfen- und Drachenzug auf die Reise durchs Münsterland geschickt.

Kinder sind waschechte Rheinländer und die Eltern Westfalen

Erstklässler Vincenz hat einen schnittigen Flitzer gebaut. Sehr futuristisch. Der zehnjährige Till setzt seinem Wagen eine Maske auf. Sicher ist sicher. Franz, Thea und Lutz wohnen eigentlich in Ascheberg. Ihre muntere Unterwasserwelt mit einem Mutmach-Regenbogen lassen sie aber über den Prinzipalmarkt in Münster rollen.

Es gibt so viele nette Sachen zu berichten. Etwa von Tessa, die am Karnevalssonntag Geburtstag feiert. Ihre ganze Familie hat am Jubel-Umzug durch Greven mitgebaut.

Biäelske Boys on Tour

Hanna aus Nottuln schickt das Team „Biäelske Boys““ on Tour. Die Biäelske Boys sind nämlich ihr Papa Dirk und dessen Kumpel Volker, die in der Heimatgemeinde des Papas (Belecke im Sauerland) als Gesangsduo im Brings-Outfit im Karneval auftreten. Daher ist auch der Wagen im Look der Kölner Band Brings „verkleidet“. Hannas Papa ist derzeit amtierender Prinz Dirk I. aus dem Hause Breitkopf bei der GBK in Belecke (Große Belecker Karnevalsgesellschaft). Sein Kumpel Volker ist einer der drei Pagen.

Ach: Und als Hausaufgabe taugte die Yango-Bau-Aufgabe auch. Einige von euch haben uns geschrieben, dass sie den Zug gebaut haben, weil die Klassenlehrerin unsere Idee weitergereicht hat. Das finden wir natürlich klasse!