Landschaftsökologen machen aus der Venne wieder einen mystischen Ort

Eine halbe Stunde zuvor hat feiner Niesel­regen die Äste der Birken und Kiefern benässt. Seit wenigen Minuten schälen sich Sonnenstrahlen mühsam durch die Wolkendecke. Ihre Wärme reicht aus, um die feuchten Äste winterlich kühl glänzen zu lassen. Ein typisches Moorszenario? Durchaus, und es ist nur eines von vielen.

Moore sind heute exotische Landschaftsräume in Deutschland. Das erhöht die geheimnisvolle Faszination eines Ortes, ohne den Sagen und schaurigen Geschichten die Kulisse gefehlt hätte. Tatsächlich aber ist das Moor das Sorgenkind vieler Landschaftsökologen, die seit Jahrzehnten versuchen, dem Moor in Naturschutzgebieten eine zweite und wahrscheinlich letzte Chance zu geben. Doch kann das gelingen in einer Zeit, in der die Niederschlagsmengen kaum mehr ausreichen, um die Wälder mit Wasser zu versorgen? Das Experiment Venner Moor.

Das herausfordernste Revier in NRW

Daniel Hook ist vor zwei Jahren aus dem Rheinland ins Münsterland gezogen, weil das Revier, das er als Forstbeamter für das Regionalforstamt Münster vom Landes­betrieb Wald und Holz NRW leitet, eines der herausforderndsten des Landes ist. Hook ist zuständig für 2300 Hektar Wald, und mittendrin befindetsich das Venner Moor – im Mittelalter ein Hochmoor mit be­eindruckenden Ausmaßen von 280 Hektar Fläche und heute immerhin noch ein Naturschutzgebiet in der Größe von 148 Hektar.

Ein Naturschutzgebiet wohlgemerkt und kein Hochmoor. Ob es je gelingen wird, dass Torfmoose wieder wie anno dazumal ­Kiefern- und Birkenwälder in die Knie ­zwingen und sich nicht vom Grundwasser, sondern ausschließlich vom Regenwasser speisen werden, ist fraglich. Das Experiment Venner Moor ist dennoch – trotz der Rückschläge durch den Klimawandel – ein viele Menschen faszinierendes Erfolgsmodell. Und das liegt nicht zuletzt am guten Zusammenspiel zwischen Forstwirtschaft und Naturschützern aus dem Kreis Coesfeld.

„Können Sie hier nicht mal aufräumen?“

Ein Mittwoch Anfang Februar. Seit Tagen regnet es. Nicht sonderlich ergiebig, aber immerhin so kon­stant, dass sich die Wasserbecken in dem Boden zwischen dem Wollgras gefüllt haben. Daniel Hook wandert unbeirrt über die Wege, die zum Teil tiefer als das Moor liegen und mit Wasser, Schlamm und Morast zu einem rutschigen Gemenge geworden sind.

Der 38-Jährige prüft die Qualität der Holzstege, die auf einigen Wegen verlegt worden sind, und sieht dabei auch auf das Totholz, das so typisch für das Venner Moor in Senden ist. Gut möglich, dass er dabei an einige Spaziergänger denkt, die ihn gelegentlich ansprechen und es überhaupt nicht angenehm finden, durch einen Wald zu gehen, in dem umgestürzte Bäume ganz offensichtlich nicht geräumt werden. „Können Sie hier nicht mal aufräumen?“, fragen sie ihn. „Die Natur“, antwortet er ihnen dann manchmal, „unterliegt nicht unserem Ordnungssinn.“

Was das bedeutet? Totholz bietet fantastische Unterschlupforte für viele Lebewesen. Ein Teil des Erfolgsmodells Venner Moor besteht gerade darin. Die Kreuzotter, die letzte giftige Schlangenart in Nordrhein-Westfalen, hat im Venner Moor einen sicheren Lebensraum gefunden, den Spaziergänger nicht fürchten müssen. Erschütterungen versetzen die Schlange augenblicklich in Habachtstellung. Der Druck von Schritten auf den Wegen reicht aus, um die Schlange vorsichtig das Weite suchen zu lassen. Auch der Moorfrosch fühlt sich wohl im Venner Moor. Daniel Hook imponiert er ganz besonders im Frühling. „Die Männchen färben sich dann blau.“ Ein klares Signal: Die Herren wollen den Damen gefallen.

All das dürfte den Torfbauern im Mittelalter herzlich gleichgültig gewesen sein. Sie lebten vom Moor – und das ganz gewiss nicht gut. Um den Torf abbauen zu können, legten sie Entwässerungsgräben an und warteten so lange, bis sie halbwegs sicher das Moor betreten konnten. Darin erwartete sie härteste Arbeit, ehe sie mit ihren Torfmessern ziegelgroße Placken schneiden konnten, die sie für karge Beträge verkauften. „Der Torf“, erzählt Hook, „erzeugte gerade mal ein rußiges Feuer.“ Um die Familie zu ernähren, mussten auch die Kinder arbeiten. Sie sammelten Beeren in den Wäldern und verkauften sie an die umliegenden Bäcker. Jeder Groschen war hochwillkommen. Noch im Jahre 1890 lebten 100 Haushalte vom Torfabbau im Venner Moor.

Ein Moor, das wieder ein Hochmoor werden soll

Sie hinterließen eine Landschaft, die seit den 1970er Jahren wieder zu dem werden soll, was sie mal war. Landschaftsökologen begannen zunächst damit, die Entwässerungsgräben zu verfüllen, die die Torfbauern angelegt hatten. In den Gebieten, die wieder zu Hochmooren werden sollen, haben auch Birken nichts zu suchen. Sie saugen zu viel Wasser aus dem Boden – das verträgt ein Moor nicht, das ein Hochmoor werden soll.

Ob Hochmoor oder nicht. Schon jetzt ist es den Landschaftsökologen gelungen, aus der Venne ein Refugium zu machen. Krickenten, die auf dem Wasser der Senken leben, faszinieren Naturschützer. Der kleine Eisvogel und obendrein Wollgräser mit weißen Büscheln und Schmetterlinge, die sonst kaum irgendwo zu sehen sind – jeder Versuch lohnt sich. Und nichts verbietet ihn, nur weil der Klimawandel ihn möglicherweise erschwert.

Das Münsterland vor 6000 Jahren. Es regnet nahezu immer und ergiebig. Torfmoose verdrängen die Birken- und Kiefernwälder und machen aus der Venne einen mystischen Ort. Das ist er noch immer – wenn auch ganz anders als damals.