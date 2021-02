Dramatische Minuten am Emsufer

Ladbergen/Greven -

Wir hatten Glück im Unglück“, sagt die Ladbergerin Elisabeth Dütsch erleichtert. Was passiert wäre, wenn nicht zufällig jemand vorbeigekommen wäre, der heldenhaft geholfen hätte – das mag sie sich kaum ausmalen. „Die Geschichte wäre ganz anders ausgegangen“, sagt sie über jene dramatischen Minuten, die sich am Dienstag gegen 16 Uhr in Greven abgespielt haben.