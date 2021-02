Der Geistesgegenwart der Marktleiterin ist es zu verdanken, dass sich fünf Kunden und die Mitarbeiter des Penny-Marktes an der Everswinkeler Straße am Mittwochnachmittag in Sicherheit bringen konnten, ehe ein Teil der abgehängten Decke einzustürzen drohte. Die Marktleiterin hatte ein Knacken der Dachkonstruktion vernommen, kurz darauf waren mehrere Lampen von der Decke gefallen.

Wenige Minuten nach der Alarmierung um 16.06 Uhr war der Löschzug 3 der Freckenhorster Feuerwehr am Einsatzort, um das Dach mit Hilfe der angeforderten Drehleiter in Augenschein zu nehmen. Da sich die abgehängte Decke im hinteren Bereich des Ladens nach Aussage von Dachdecker Bernhard Güldenarm etwa 50 Zentimeter nach unten unten wölbt, ging die Feuerwehr zunächst davon aus, dass das Dach des Gebäudes durch die Schneelast eingestürzt sein könnte. Wie Güldenarm, der die Dachkonstruktion regelmäßig wartet, gelangte auch die Feuerwehr zu der Erkenntnis, dass das Dach wohl nicht eingebrochen, sondern unter der Last des Schnees lediglich eingesackt ist. Auch ein Wassereinbruch konnte ausgeschlossen werden.

Das weitere Vorgehen überließ die Feuerwehr der Penny-Bezirksleiterin, die im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigte, dass der Markt wohl mehrere Tage geschlossen bleiben wird.