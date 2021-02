Mit vereinten Kräften rücken die „Räumkommandos“ der Stadt Sassenberg nahezu rund um die Uhr aus, um die Schneemassen raus aus der Innenstadt zu bekommen. Dabei sind Auflieger und Anhänger in unterschiedlichsten Größen und Ausführungen unterwegs.

Doch wohin mit der tonnenschweren weißen Ladung? – Hauptzwischenlager wurden auf dem Parkplatz am Feldmarksee und auf dem Schützenplatz im Brook angelegt. Die Plätze seien mit schwerem Gerät am besten befahrbar.

„Betreten verboten“ heißt es zurzeit wegen der schweren Schneemassen für die kleine und große Herxfeldhalle sowie die Füchtorfer Sporthalle. Darin wird zwar zurzeit weder trainiert, noch unterrichtet. Aber das Betretungsverbot beinhaltet auch einen Appell an zusätzlicher Vorsicht im Umfeld in Bezug auf mögliche Dachlawinen oder abbrechende Eiszapfen. Außerdem mussten die für kommende Woche geplanten Ausschüsse „umquartiert“ werden. Der Sozial-, Jugend-, Kultur und Sportausschuss sowie der Infrastrukturausschuss tagen am Dienstag und Donnerstag daher in der Turnhalle der Johannesschule, denn die verfügt über ein Satteldach.

„Betreten verboten“ heißt es auch für die Eisfläche auf dem Feldmarksee. Für Notfälle wurden vorsorglich etliche Rettungsleitern ausgelegt. Das heiße aber nicht, dass die Stadt den See zum Spazierengehen oder gar Schlittschuhlaufen freigegeben habe. Das Betreten der Eisfläche geschehe jederzeit auf eigene Gefahr, unterstreicht Bürgermeister Josef Uphoff.