Start im Münsterland mit täglich gut 1000 Impfungen

Im Münsterland öffnen die Impfzentren in Velen (Kreis Borken), Ennigerloh (Kreis Warendorf), Greven (Kreis Steinfurt), Dülmen (Kreis Coesfeld) und Münster. Zunächst können sich nur Personen über 80 Jahre impfen lassen, die einen Termin gebucht haben.

Zum Start der Terminvergabe am 25. Januar war der Andrang so groß, dass zeitweise die Buchungssysteme zusammenbrachen . „In Westfalen-Lippe haben aber inzwischen rund 275 000 Personen einen Termin in einem der 27 Impfzentren in der Region bekommen“, erklärt auf Nachfrage die Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe, die für die Koordinierung der Zentren zuständig ist. Insgesamt gibt es in der Region nur 540 000 Menschen über 80 Jahren, von denen viele schon in Altenheimen geimpft wurden. Die Impfbereitschaft sei bei dieser Personengruppe also sehr hoch, freut sich die KVWL, die gleichzeitig verspricht, dass nahezu täglich neue Impftermine freigeschaltet werden. Bis Ende März seien allerdings schon alle Termine vergeben.

Gut 1000 Impfungen pro Tag im Münsterland

Da das Vakzin bis jetzt nur in begrenzter Menge verfügbar ist, wird in den Impfzentren im Münsterland nur langsam, im Ein-Schicht-Betrieb, mit dem Impfen begonnen. „Zunächst wird von 14 bis 20 Uhr geimpft und nur eine Impfstraße genutzt“, so die KVWL.

Münster: Nach Angaben des Landes NRW stehen hier für den Februar pro Woche 1230 Impfdosen zur Verfügung, was rund 205 Impfungen am Tag bedeutet.

Kreis Borken: Zunächst sind rund 240 Impfungen pro Tag geplant, hier stehen 1448 Impfdosen pro Woche zur Verfügung.

Kreis Coesfeld: 860 Impfdosen pro Woche und 132 Impfungen am Tag.

Kreis Steinfurt: 1748 Impfdosen und etwa 290 Impfungen pro Tag.

Kreis Warendorf: 1084 Impfdosen und knapp 180 Impfungen am Tag.

Die Aufteilung der Impfkapazitäten erfolgte nach einem Verteilschlüssel von einer Impfdose pro 256 Einwohnern. Ab März soll, wenn möglich, die Zahl der täglichen Impfungen erhöht werden. Dann könnten weitere Impfstraßen zum Einsatz kommen und vom Ein- in den Zwei-Schicht-Betrieb gewechselt werden.

Regelmäßige Impfzahlen

Ab kommender Woche will die Kassenärztliche Vereinigung regelmäßig über Impfzahlen aus den Landkreisen informieren. Man hoffe, dass dann auch zeitnah mit der Terminvergabe für die zweite Gruppe im Impfplan begonnen werden könne. Dazu warte die KVWL aber noch auf Informationen aus dem NRW-Gesundheitsministerium.

Da für den Impfstart am Montag mit schwierigen Wetterbedingungen gerechnet wird – es soll Glatteis geben und schneien – sollten sich die Impfberechtigten rechtzeitig zu ihrem Termin auf den Weg machen. In Münster sollen Termine eingehalten werden, in den Kreisen Steinfurt, Warendorf und Borken können Menschen mit Terminen auch am Dienstag kommen, sollte es die Wetterlage am Montag nicht zulassen. „Es wird im Tagesverlauf beobachtet, wie viele Impflinge nicht erscheinen beziehungsweise wie viele Impfdosen nicht benötigt werden. Diese werden nicht aus der Kühlung entnommen und vorbereitet. Sie stehen dann am Folgetag zur Verfügung. Sollte eine Impfdosis zu verfallen drohen, können die Mitarbeiter des Impfzentrums und andere priorisierte Gruppen geimpft werden“, erklärt etwa der Kreis Warendorf. In den anderen Impfzentren im Münsterland soll ähnlich verfahren werden.